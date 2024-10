Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto stanno ancora insieme dopo Uomini e donne?

Come stanno le cose tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto dopo l’annuncio della rottura post Uomini e donne? E’ quello che si stanno chiedendo i tanti fan della coppia nata nel dating show di Maria De Filippi e che adesso sembra saltata per aria, dopo l’annuncio ufficiale di qualche giorno fa in cui i due rivelavano la fine della loro relazione, poi però una segnalazione in cui i due figuravano insieme a Napoli ha dato nuova linfa al gossip, ma ci ha pensato Brando Ephrikian a rompere il silenzio, smentendo di fatto la questione: “Queste segnalazioni si basano sul nulla” ha scritto lui sui social allontanando dunque l’ipotesi di rivedere la coppia insieme.

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto dunque avrebbero deciso di mettere davvero la parola fine alla loro relazione, lui inoltre ha precisato che quello che accadrà da oggi in avanti resterà tra le mura domestiche e non verrà dato in pasto al gossip.

Uomini e donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto e l’annuncio della fine della relazione

Soltanto qualche giorno fa l’ex coppia di Uomini e donne formata da Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto ha annunciato la fine della relazione, svelando sui social ai follower come stanno le cose allo stato attuale:

“La nostra storia è nata sotto gli occhi di tutti voi e voglio che sappiate da me, in prima persona, che in seguito a vari episodi successi, io e Brando non stiamo più insieme, tutto ciò che ho vissuto, per me, è stato reale e sincero e l’avete vissuto insieme a me” le parole di Raffaella Scuotto che ha sottolineato come la storia sia giunta al capolinea. E Brando Ephrikian, dopo le segnalazioni delle scorse ore, ci ha tenuto a precisare: “Non è una questione di hype”.