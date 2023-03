Uomini e donne, Carola Viola Carpanelli e Federico Nicotera convivono?/ La verità

Uomini e donne, Federico Nicotera e Carola Viola Carpanelli optano per la convivenza? Dopo la scelta, spunta un curioso particolare…

Federico Nicotera e Carola Viola Carpanelli hanno un progetto di convivenza in cantiere, dopo la ricerca dell’amore e la scelta registrate a Uomini e donne? É l’interrogativo che nasce spontaneo nell’occhio pubblico appassionato di Uomini e donne e attivo online, dal momento che – nel web- spunta ora un curioso particolare.

I due hanno avviato la ricerca dell’anima gemella in tv, nei rispettivi ruoli di tronista e corteggiatrice, al trono classico di Uomini e donne, fino all’epilogo dell’esperienza. Un percorso volto alla conquista dell’amore e che suggella la loro popolarità conseguita da protagonisti nel piccolo scherm, terminato con la scelta finale del tronista Federico Nicotera, ricaduta su Carola Viola Carpanelli e a discapito dell’altra corteggiatrice Alice Barisciani. O almeno questo é stando alle ultime anticipazioni TV fornite da Uomini e donne classico e over online, a cura di Lorenzo Pugnaloni. E, sulla scia degli spoiler TV di Uomini e donne, la cui veridicità é da provare con la messa in onda dell’attesa puntata della scelta, Carola Viola Carpanelli alimenta il gossip che la vedrebbe formare una coppia di fidanzati proprio insieme al tronista uscente del format di Maria De Filippi, Federico Nicotera. Ed é con una curiosa storia condivisa con il web via Instagram stories che la bionda scatena il pettegolezzo made in Italy, destando nei telespettatori internauti persino un grande sospetto. Ossia, che con Federico lei abbia in cantiere il progetto di un cambiamento domestico, come il trasloco, anche nell’ipotesi di una convivenza di coppia.

Il dettaglio che insinua il dubbio sul progetto della convivenza

Riattivatasi tra le Instagram stories, nelle ultime ore, Carola Viola Carpanelli si lascia immortalare in un video che la ritrae in un totale look invernale e con tanto di caption sibillina: “Sto svuotando casa dopo 3 anni, solo questo”. Parole da cui si solleva, nel web, il sospetto generale che per effetto della anticipata scelta d’amore, la bionda ex corteggiatrice uscente di Uomini e donne abbia deciso di passare a una nuova casa per andare a convivere con Federico Nicotera. In alternativa, di comune accordo preso con il tronista, la giovane potrebbe aver convenuto di avviare la convivenza di coppia nella sua casa di residenza, per poi concedersi ai rinnovo e restyling dell’abitazione in vista della tanto corteggiata “new entry”, Federico Nicotera. In un’altra ipotesi, invece, Carola e Federico potrebbero aver deciso di andare a convivere dove vive l’ex tronista, con l’ex corteggiatrice che ora si vedrebbe costretta a “svuotare” la sua casa per raggiungere il nido dell’amato.

