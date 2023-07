Uomini e donne, Carola Viola Carpanelli in lizza per un nuovo ruolo/ Spunta un curioso particolare e..

Carola Viola Carpanelli si regala un nuovo hair style: é prossima al debutto nel ruolo di tronista, a Uomini e donne?

Cresce l’attesa dell’occhio pubblico per il via alla nuova stagione di Uomini e donne, nel cui cast tra i tronisti potrebbe figurare Carola Viola Carpanelli. Il popolare dating show sull’amore e le lovestory, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sul sito web Mediaset infinity, potrebbe infatti vedere l’ex corteggiatrice uscente al trono classico condotto da Federico Nicotera debuttare nelle vesti di tronista, al ritorno in attività dalle vacanze estive in corso.

Uomini e donne, chi é confermato nel cast?/ Alice Cervi e Carlo Alberto Mancini papabili nuovi tronisti e...

O almeno questo si direbbe alla presa visione di quello che potrebbe rivelarsi come un annesso indizio social. Si tratta di un post condiviso via Instagram dalla bionda scelta di Federico Nicotera, che reduce dalla rottura con l’ormai ex tronista si é lasciata immortalare dall’obiettivo fotografico mentre sfoggia il suo nuovo hair look. Nel dettaglio, Carola Viola Carpanelli si é regalata una restauro ai capelli, optando per l’applicazione di extension oltre ad un ritocco alla tinta biondo platino. Un post dalla caption “Che ne pensate dei miei nuovi capelli?”, e a fronte di cui tra gli internauti c’é chi si chiede se la bionda abbia ricevuto la chiamata per il posto di tronista o in alternativa sia candidata al titolo di erede al trono classico, dopo la recente rottura con Federico Nicotera seguita negli ultimi pochi mesi successivi alla loro scelta a Uomini e donne.

Uomini e donne, al via le nuove registrazioni TV/ Nel cast anche le coppie Temptation Island!

Carola Viola Carpanelli tra i volti TV più richiesti

Non si direbbe azzardata l’ipotesi che Carola Viola Carpanelli possa confermarsi nel cast dei tronisti di Uomini e donne, anche perché la bionda ex corteggiatrice di Federico Nicotera é tra i volti TV più richiesti per l’ambito ruolo da parte dell’occhio pubblico attivo via social. Insieme al nome della bionda Carola, il web indica anche l’ex corteggiatore di Nicole Santinelli, Carlo Alberto Mancini, tra i papabili nuovi tronisti di Uomini e donne. Ma chi si confermerà erede al trono classico?

Nell’attesa del ritorno sulle reti Mediaset di Uomini e donne, intanto, The Kolors mettono a segno una nuova numero 1 in classifica…

Lorella Cuccarini, conferma per Amici 23 e ruolo in una produzione Fascino?/ L'indiscrezione

© RIPRODUZIONE RISERVATA