Uomini e donne, Carola Viola Carpanelli in viaggio/ É crisi con Federico Nicotera?

Uomini e donne, Carola Viola Carpanelli e Federico Nicotera uniti o divisi? Attesi a Verissimo…

Per molti spettatori di Uomini e donne lei é la tronista mancata al trono classico e, intanto, anche dopo l’addio al format Carola Viola Carpanelli é al centro del gossip con Federico Nicotera, mentre cresce l’attesa per il ritorno in TV dei due previsto a Verissimo. Come preannuncia la pagina Instagram del talk show dedicato alla cronaca rosa e ai vip, Carola Viola Carpanelli e Federico Nicotera sono attesi ospiti nello studio TV di Verissimo, dopo la scelta che ha visto l’ingegnere preferire la varese Carola alla rivale in amore e come lui cittadina romana, Alice Barisciani, al termine del trono da lui condotto alla corte di Uomini e donne. Con il “sí” della bionda, Federico e la scelta, Carola, si rendevano poi protagonisti di un momento TV emozionante, dandosi così l’esclusiva di coppia per l’inizio di una vita reale insieme, da uscenti dalla TV. Il sì di lei disattendeva, però, le aspettative di avrebbe sperato di vederla nelle vesti di erede al trono de Federico, com tanto di un due di picche riservato al tronista, che nel corso del trono non lesinava dubbi o critiche velate e non, sul conto di Carola, in un eterno confronto tra la bionda e la mora corteggiatrice Alice, fino al fatidico momento della scelta. Ma quali risvolti si registrano nei primi giorni del post-Uomini e donne di Carola Viola Carpanelli e Federico Nicotera, in corso?

Anzitutto due volti uscenti dal trono classico di Uomini e donne sono entrambi attesi a Verissimo, nella puntata che suggella il rientro in TV dopo Uomini e donne dei diretti interessati prevista il 2 aprile in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. E per chi si chiede se i due formino ancora una coppia, dopo l’uscita di scena dalla TV, un chiaro indizio social può dirsi la risposta che spazzerebbe via ogni dubbio.

I due ex Uomini e donne continuano a formare una coppia, o almeno questo è ciò che emerge alla visione degli ultimi post che i diretti interessati condividono via Instagram. Sul popolare re dei social, tra le Instagram stories di Carola Viola Carpanelli, i due figurano insieme e a più riprese con l’ex corteggiatrice che condivide il post dell’ex tronista che li immortala in coppia e con tanto di descrizione da lui riportata “io e la biondina”.

La replica alla curiosità sulla ex coppia di Uomini e donne

Tra le altre storie sibilline, il chiaro indizio social che conferma la coppia nata a Uomini e donne, Carola condivide il post dello spoiler TV che la anticipa ospite a Verissimo proprio Federico e uno scatto che ritrae la sua mano stretta a quella di una persona al suo fianco in un viaggio a bordo di un treno, un dettaglio che sembra voler annunciare il prosieguo della lovestory nata a Uomini e donne, la cui conferma ufficiale é attesa all’ospitata TV di inizio aprile 2023.

