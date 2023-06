Uomini e donne, Carola Viola Carpanelli offesa in un locale/ “Una cosa scioccante…”

Uomini e donne, Carola Viola Carpanelli si sfoga via social: la denuncia dell’offesa

É al centro del gossip, per il pettegolezzo esploso online sulla rottura con Federico Nicotera, dopo la scelta a Uomini e donne, e al contempo Carola Viola Carpanelli infiamma la cronaca rosa sul suo conto, denunciando un’offesa. L’occasione che la bionda ex corteggiatrice e scelta di Federico Nicotera ha, per tornare a parlare al popolo del web, é un nuovo intervento social di denuncia, in cui l’ex corteggiatrice si dichiara offesa nel profondo, nell’aneddoto di “una cosa scioccante”. La rivelazione della donna scelta del tronista uscente di Uomini e donne, Federico Nicotera, concerne il retroscena di un party a cui lei ha presenziato in compagnia di alcune amiche.

Nel locale della festa Carola Viola Carpanelli si sarebbe, quindi, imbattuta nella conoscenza di un cameriere che a suo avviso si direbbe tutt’altro che un gentle-man: “Il cameriere si è permesso di farmi un commento -lamenta la giovane ex corteggiatrice di Uomini e donne nell’intervento social di denuncia- chiedendomi se fossi io. Mi ha detto che ci stava che era indeciso perché ‘a vederti adesso, nel programma era tutta in un modo, fuori guarda come sei’”.

L’accusa a carico di Carola Viola Carpanelli, ex Uomini e donne

Insomma, il cameriere, dai toni non troppo velati, la taccia di essere irriconoscibile dal vivo quasi come a dirsi deluso rispetto all’immagine nei canoni di bellezza che lei ha sfoggiato in TV, alla corte di Uomini e donne. “Le parole possono non essere state queste, ma il senso era questo. Però, vi dico ci sono rimasta male perché farselo dire dal vivo è diecimila volte peggio. Finché sono dei messaggi…“, fa poi sapere in aggiunta, Carola Viola Carpanelli, lasciando intendere che quello del cameriere non sia il caso isolato dell’ accusa di una mancanza di riconoscibilità nella vita reale rispetto all’immagine proposta in TV e il suo essere telegenica. Carola, quindi, vive come un’offesa sul personale e del tutto gratuita l’opinione critica espressa sul suo aspetto fisico.

