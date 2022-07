Uomini e Donne, Chiara Nasti ingrassa in gravidanza ed è bufera nel web / “Una vergogna leggere…”

Chiara Nasti si svela in confidenza con il web: la polemica

Può dirsi un degli influencer italiani più chiacchierati e divisivi del mondo della rete, e in Queste ore torna al centro dell’attenzione mediatica per alcune sue dichiarazioni inedite rilasciate sulla su prima gravidanza in corso. Si tratta della magnetica Chiara Nasti, che intervenuta sul suo profilo Instagram -sui mesi che ora vive nell’attesa della nascita del primogenito concepito con l’attuale compagno Mattia Zaccagni- ha lamentato un fastidioso prurito alla pancia che avverte unitamente all’accumulo dei chili in più: “Ho sempre prurito alla pancia, finisco per impazzire…Sento che si allarga sempre di più e la mia pancia era minuscola prima. A volte mi chiedo come abbia fatto ad ingrandirsi così…che cosa assurda!”, ha fatto sapere al popolo del web la social star sempre più bionda, che nella bio di Instagram ama definirsi una Barbie.

Un intervento con cui lei ora infiamma la polemica web esplosa di recente a margine delle sue prime dichiarazioni sulle donne incinte che prendono peso, rilasciate via social, occasione in cui lei aveva indispettito il web sostenendo di essere ingrassata di soli 100 grammi da incinta. “Siete voi problematiche a pensare che uno dica di non aver preso peso per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano…io anche se prendo 20 kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito”, era poi stata la pronta replica dell’influencer.

Quindi, nel nuovo intervento, a fronte di chi non tollera le sue riflessioni maturate sui kg in più presi in gravidanza ha ammesso di essere ingrassata, palesandosi tranquilla rispetto all’ingrassamento, per poi ammettere di essersi liberta del piercing alla pancia. Si è detta pronta ad allattare, in vista dell’arrivo del nascituro, previsto per novembre 2022. Tra le altre novità Chiara Nasti rende noto di aver eliminato dalla sua dieta i crudi e gli affettati e a breve lascerà l’amata città d’origine, Napoli, per trasferirsi a Roma: la città eterna sarà infatti il tetto dell’amore che vincola l’influencer al calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni, con cui Chiara Nasti ha avviato la sua relazione nel giugno 2021.

I due futuri genitori vip si sono conosciuti per la prima volta in un soggiorno vissuto a Ibiza, grazie alla presenza nell’isola iberica di amici in comune e dal fatidico incontro i due non si sono mi più lasciati. Nel frattempo i fedeli fan della coppia vip si dicono in trepidante attesa rispetto al giorno della nascita del primogenito di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, mentre la biondissima influencer rilascia un messaggio sibillino sul peso corporeo a corredo di un nuovo scatto postato su Instagram alla 22° settimana di gravidanza: “Kg che amo in più”. E tra gli annessi commenti social non mancano critiche web per lei, come il seguente messaggio di un utente: “Considerando che sei ancora al quinto mese, di conseguenza il bambino è poco più di 700 grammi, hai preso abbastanza peso! Cosa è successo? Mancano ancora 20 settimane”. Ma ai detrattori Chiara così replica, tra le Ig stories: “La cosa vergognosa è che siete tutte mamme con commenti senza un senso, dove dovreste essere abbastanza appagate avendo i vostri gioiellini, ma l’unica cosa che trasmettete e che arriva a me è la vostra infelicità. Complimenti, vi fate il fegato amaro da sole. Una vergogna leggere ancora queste cose… da mamme/donne e persone adulte. Per favore smettetela, vi fa male davvero, nessuno vi toglie niente. Rendetevi conto che è odio a caso, più che per me, per voi stesse. Non è bello vedere donne che “partoriscono” questi pensieri. Provate a essere delle brave e belle persone, senza odio represso dentro”.

