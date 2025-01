Nelle ultime ore è spuntato un rumor che sta facendo preoccupare non poco i fan di Uomini e Donne. Pare, infatti, che una coppia storica si sia lasciata definitivamente. Come sappiamo, il programma di Maria De Filippi ha sempre contribuito a dare vita a grandi storie d’amore e spesso i protagonisti del noto dating show di Canale 5 hanno formato una famiglia con tanto di matrimonio e figli. Molti di loro vengono da Temptation Island, altri dal talent di Amici, ma quel che è certo è che Maria è il Cupido della televisione italiana.

A parlare dell’indiscrezione sulla coppia “scoppiata” di Uomini e Donne è stata Deianira Marzano, la quale ha scritto sui social che due fidanzati storici di Uomini e Donne si sono lasciati a causa di una lunga crisi. Queste le sue parole: “Lui l’ha tradita un’altra volta, fonti certe me lo confermano“. Immediatamente i fan del programma con Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno alzato le antenne chiedendosi di chi si tratta, ma per ora non è stato svelato il nome di nessuno dei due.

Uomini e Donne, Deianira Marzano e Amedeo Venza sparano il gossip sulla coppia scoppiata: tutti gli indizi

Dopo il gossip di Deianira Marzano si è fatto sentire anche Amedeo Venza. Ancora non si sa se i due abbiano parlato della stessa coppia in crisi, ma di certo ha riportato sui social una frase molto simile dicendo che tra due “famosi protagonisti di Uomini e Donne” sarebbe finita una bellissima storia d’amore. Oltretutto, Amedeo Venza ha anche lanciato un indizio, spiegando che la loro iniziale è la A. Per ora i fan non riescono a capire di chi si tratti e dunque non ci resta che attendere le prossime indiscrezioni dei due esperti di gossip.

Se alcune coppie sono arrivate alla deriva, una nuova possibilità sta per aprirsi nella vita di Tina Cipollari, che sta cercando a sua volta un fidanzato. L’opinionista, in studio dagli esordi del programma, ha fatto l’annuncio spiegando di volere un uomo ricco: “Non ho un prototipi, ovviamente sarà un uomo maturo, se arriva uno di trent’anni non mi interessa”. Tina Cipollari ha le idee chiare e la redazione di Uomini e Donne ha pubblicato sui social del programma i numeri utili per chiamare e venire a corteggiarla iscrivendosi ai casting.