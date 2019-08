Uomini e Donne/ Cristina e David insieme dopo Temptation Island (Trono Over)

E’ tempo di ritorni al Trono Over di Uomini e Donne, il dating show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Durante la prima puntata della nuova edizione in studio si sono ritrovati anche Cristina e David, una delle coppie nate proprio nel seguitissimo programma di Canale 5. La coppia, infatti, si è conosciuta ed innamorata negli studi di Uomini e Donne e, dopo un lungo periodo, hanno deciso di lasciare insieme il programma. Poche settimane dopo però la coppia ha deciso di mettersi in gioco partecipando a Temptation Island 2019; un’esperienza che ha visto David provato dalla mancanza dell’amata, mentre Cristina non ha disdegnato le attenzione del tentatore Sammy. L’avvicinamento tra Cristina e Sammy ha spinto David a chiedere il falò di confronto da cui la coppia, nonostante le mille difficoltà è uscita insieme.

David Scarantino e Cristina Incorvaia: dal Trono Over a Temptation Island

L’esperienza di Temptation Island 2019 ha sicuramente cambiato David Scarantino e Cristina Incorvaia considerando che, poco dopo l’ultimo falò di confronto, lontani dalle telecamere i due hanno avuto un durissimo confronto che ha spinto la bella dama a lasciare definitamente il cavaliere. A raccontarlo per la prima volta è stata proprio Cristina ‘un mese dopo il falò di confronto’ alle telecamere durante la puntata speciale ‘1 mese dopo’ di Temptation Island 2019. La ex coppia, dopo l’avventura di Temptation, si è ritrovata nuovamente nel dating show di Canale 5 in occasione della prima puntata dell’edizione 2019-2020 del Trono Over di Uomini e Donne. Un incontro che non è andato molto bene stando a quanto anticipato da “Il vicolo delle News” visto che Cristina e David si sono accusati a vicenda.

Cristina Incorvaia e David Scarantino: sono tornati insieme?

Una situazione davvero imbarazzante con Cristina e David uno contro l’altro. Tra la ex coppia sono volate parole importanti che hanno spinto persino la padrona di casa Maria De Filippi ad intervenire per evitare l’irreparabile. In studio ad assistere al loro litigio presente anche il bel tentatore Sammy, ma non è dato sapere se il vocalist sia intervenuto durante la discussione della coppia in difesa di Cristina. Ora resta solo da capire se David e Cristina, dopo la fine della loro storia d’amore, decideranno o meno di tornare come “single” nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne. Per scoprirlo non resta altro da fare che seguire le nuove puntate del dating show di Canale 5!



