Cristina e David/ Il loro amore è finito per sempre? (Temptation Island)

Cristina e David, falò fatale per la coppia?

Cristina Incorvaia e David Scarantino potrebbero proprio non essere riusciti ad andare oltre il falò di riconciliazione vissuto a Temptation Island. In modo non troppo inaspettato, i fan hanno appreso solo nella scorsa puntata che i due hanno lasciato il programma prima del tempo. Di rimproveri ce ne sono stati tanti da parte dell’ex Cavaliere di Uomini e Donne, per via del flirt fra la sua compagna e il single Sammy Hassan. Le parole di sdegno non sono piaciute a Cristina, che ritiene invece di aver agito sempre in modo corretto e nel pieno rispetto del fidanzato. Anche se baci e abbracci non sono mancati con Sammy, colui che sembra averle rapito il cuore con ascolto e tanta dolcezza. Le qualità che ha sempre visto assenti in David, che alla fine ha scelto però di seguire dopo il litigio sulla spiaggia. David e Cristina sono infatti tornati a casa insieme, ma sembra che non siano comunque riusciti a convincere il pubblico da casa. I dubbi sulla loro storia sono nati fin dalla loro partecipazione nel primo programma di Maria De Filippi e vista la loro presenza nel reality, sono persino aumentati. Nemmeno Sammy è disposto a scommettere troppo sul loro futuro, a causa di una forte mancanza di comunicazione fra i due.

Cristina e David, Temptation Island: il sospetto dei fan

Cristina Incorvaia e David Scarantino potrebbero aver chiuso davvero ogni tipo di relazione. Il sospetto non è legato solo ai tanti rumors apparsi in questi giorni, ma anche per via di una frase scritta da un altro volto noto di Uomini e Donne. Sui social infatti è solo David per ora a dimostrarsi più o meno attivo. Nessuna foto di pettorali e addominali in bella mostra per adesso, ma solo delle foto sobrie in cui lo si vede sorridente, abbrozzato e forse persino rilassato. Ed è proprio come commento a quest’ultimo scatto, condiviso su Instagram in settimana, che spunta Armando Incarnato con un commento. “Ciò che non hai mai visto, lo trovi dove non sei mai stato”, scrive David. “Così ti voglio, fiero di ciò che sei e di come ti sei comportato“, risponde l’amico sottolineando anche di aver sempre creduto nella sua relazione con Cristina. “Ad oggi solo in te”, aggiunge però lanciando una bomba. Clicca qui per guardare la foto di David Scarantino e leggere i commenti. Silenzio assoluto invece da parte della Incorvaia, assente dai social e persino dalle segnalazioni degli ammiratori. A quanto pare scopriremo qualcosa di più sul destino della loro coppia solo durante il follow up finale, ad un mese di distanza dal debutto del reality.

La foto di David





