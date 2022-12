Uomini e donne, crolla il trono di Federico Nicotera/ Alice e Carola lontane da lui

Uomini e donne, Federico Nicotera rischia la chiusura anticipata del trono

Mentre sale l’attesa generale per il ritorno TV di Uomini e donne, atteso per il 9 gennaio 2023, il trono di Federico Nicotera sembra dirsi sull’orlo della chiusura anticipata. Dopo il ritiro del tronista Federico Dainese, Federico Nicotera potrebbe vedersi costretto, a sua volta, a lasciare anzitempo il trono, o in alternativa vedersi costretto ad una scelta affrettata, dal momento che alle nuove registrazioni di Uomini e donne, datate 28 dicembre 2022, il tronista in carica diventa protagonista di scontri accesi con entrambe le due corteggiatrici di punta. La prima questione esplode in camerino, quando Alice insorge contro il tronista contestandogli furiosa di aver ballato in studio solo con la rivale nei sentimenti, Carola. Ma rispetto al ballo qualcosa sembra essere cambiato in negativo, anche per la bionda corteggiatrice. Alle registrazioni della puntata viene fatta luce su una nuova esterna di Federico Nicotera che ha deciso di incontrare in privato la corteggiatrice Carola, ma tra i due nasce una forte discussione con i diretti interessati che palesano di non riuscire a trovare un punto di incontro. Insomma, il trono di Federico Nicotera si direbbe un disastro da ogni fronte, e non si esclude quindi il rischio di una chiusura del trono classico in netto anticipo, per il tronista ingegnere dagli occhi di ghiaccio. Che Carola e/o Alice possano insorgere oltremodo e persino decidersi a ritirarsi da Uomini e donne, mettendo ad alto rischio chiusura il trono classico di Federico Nicotera?

Il trono classico di Uomini e donne va in frantumi

In studio poi prosegue la lite tra Carola e Federico e anche Alice mette il dito sulla piaga riservando al tronista un rifiuto alla prima richiesta di un ballo. E Carola minacciando un ritiro, dal centro studio torna a sedersi ai margini dello studio.

Nel frattempo, anche il trono di Lavinia Mauro si paleserebbe in crisi, così come rivelano le ultime anticipazioni TV da cui trapela anche il crollo del trono di Federico Nicotera, riprese dalla beninformata pagina social Uomini e donne classico e over su Instagram, a cura di Lorenzo Pugnaloni.

