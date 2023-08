Uomini e donne, Davide Donadei si sfoga sui social “qualcosa mi manca”/ “Mi sento emotivamente vuoto”

Davide Donadei, lo sfogo social: “Sento che qualcosa mi manca“

Instagram è spesso il terreno fertile per raccontarsi e lasciarsi andare ad intime confessioni, nella speranza di poterle condividere con i followers e ricevere da loro quanto più affetto e supporto possibile. Sono numerosi i personaggi noti che si lasciano andare a flussi di pensiero via social, condividendo con i seguaci i traguardi e le soddisfazioni più belle ma anche i complicati momenti che attraversano la loro vita. Ne è un esempio Davide Donadei che, nelle scorse ore, ha condiviso un piccolo sfogo sul proprio profilo.

L’ex tronista di Uomini e donne ha sentito la necessità di aprire il cuore ai suoi followers, rivelando loro di non passare un periodo felice della sua vita: “A volte mi fermo per prendere un momento per pensare e fantasticare su come sarà la mia vita. Ho sentito la necessità di crescere in fretta, ma forse era necessario. Tuttavia, sento che qualcosa mi manca. Mi sento emotivamente vuoto e questo mi fa un po’ paura. Scusate lo sfogo. Davide“.

Il riferimento è a Chiara Rabbi?

Le parole di Davide Donadei hanno inevitabilmente ricevuto tutto il supporto dei suoi followers, che lo hanno riempito di commenti. In molti però si sono chiesti il motivo di questo sfogo, per quale motivo l’ex tronista di Uomini e donne sta attraversando un periodo così complicato. Nel post parla di mancanza e della paura che prova nel sentire questo vuoto a livello emotivo, e in molti hanno letto in queste parole un riferimento all’ex fidanzata Chiara Rabbi.

I fan sono ancora speranzosi che la coppia possa rimettersi insieme, dopo la burrascosa rottura che ha posto fine alla loro storia d’amore. La mancanza di cui parla Donadei è a livello sentimentale? Potrebbe essere riferita proprio all’ex corteggiatrice? Al momento non ci è dato saperlo, ma in molti sono favorevoli a un ritorno di fiamma tra i due.

