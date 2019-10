Uomini e Donne/ Diletta Pagliano mamma “Mio figlio tronista? Direi…” (trono classico)

Diletta Pagliano è diventata mamma di Thomas. Dopo avere allietato le dinamiche del trono classico di Uomini e Donne essendo la scelta di Leonardo Greco, la ragazza ha cambiato vita tra le braccia di un altro uomo, pensando alla voglia di mettere in piedi una famiglia, con l’arrivo di un bebè. Il piccolo Thomas Enrico Mastromatteo (questo il nome completo) è alto 52,7 centimetri e pesa 3.330 kilogrammi. Dopo quattro anni di amore con l’ex tronista, la Pagliano ha ritrovato il sorriso con Alessandro. Con lui ha deciso di rinascere, dopo un difficile periodo personale per via di un incidente. Raggiunta da Isa&Chia, l’ex corteggiatrice ha spiegato la gioia immensa: “Non si può spiegare cosa si prova: è la gioia più grande di tutta la mia vita, una felicità che non sapevo potesse esistere. Forse non sapevo davvero cosa fosse la felicità e il vero senso della vita prima che arrivasse lui. Ti cambia in meglio come donna, vedi le cose sotto un’altra prospettiva. Il mio mondo gira tutto intorno a Thomas”.

Diletta Pagliano è diventata mamma

Diletta Pagliano ha poi proseguito le sue emozioni a caldo dopo la nascita di Thomas: “Dopo un anno difficile per l’infortunio e tante altre cose, adesso io e Alessandro ci prendiamo un po’ di tempo per noi perché se puoi avere il lusso di farlo sono momenti che meritano di essere vissuti, per tutto il resto c’è sempre tempo, ci amiamo e siamo molto felici. Vogliamo il meglio per il nostro bambino e io mi impegnerò al massimo per essere una brava mamma e dargli un futuro felice, desidero solo quello!”. Ed infatti, proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dovuto affrontare una brutta infezione: “Sono rimasta incinta dopo cinque mesi immobilizzata a letto per un incidente. Sapevo che non sarebbe stato facile, ma io desideravo e sentivo di potercela fare. Ho dovuto curare una pericolosa infezione ossea e sono rimasta incinta quando ero al termine della convalescenza”. E sulla sua storia d’amore con Leonardo Greco conclusasi definitivamente nel 2016, confida di non averlo più sentito dopo la rottura, raccontando (tra le pagine di Uomini e Donne Magazine) di sognare un lavoro in TV come opinionista. In ultimo, Diletta ha risposto alla domanda delle domande: “Se mio figlio Thomas volesse fare il tronista? Se un giorno dovesse provare il desiderio di andarci gli consiglierei di divertirsi. Se prenderà dal padre farà impazzire tutte le ragazze”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA