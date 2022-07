Uomini e donne, è rottura tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone?/ “Lei è delusa…”

Uomini e donne, Matteo Ranieri rompe con Valeria Cardone?

Giunge il “the end” al termine della lovestory avviata a Uomini e donne tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone, o almeno questo è stando a quanto rende noto Amedeo Venza a mezzo social. L’esperto di gossip, in un nuovo intervento via social, ha infatti fatto sapere al grande bacino di utenti su Instagram che la storia che l’ex tronista ha avviato con la sua scelta al trono classico sarebbe a quanto pare giunto al capolinea, dopo che la frequentazione post Uomini e donne tra i due giovani conoscenti non ci sarebbe mai stata.

“Matteo e Valeria non si sentono da settimane! Persone vicine fanno sapere che lei è rimasta delusa dal comportamento di lui”, ha rilasciato il blogger nel suo annuncio social postato tra le Instagram stories. E non è tutto. I due diretti interessati del gossip del momento si sono a quanto pare trincerati in un silenzio social tombale, il che potrebbe confermare la rottura tanto chiacchierata in queste ore. Di recente, in uno degli ultimi interventi pubblici, l’ormai ex rivale di Federica Aversano al trono di Matteo, Valeria, non aveva nascosto che la distanza geografica si sarebbe potuta rivelare un problema per la coppia, dopo il contesto tv condiviso con Matteo.

L’indizio che non lascerebbe dubbi

L’ultima chicca di gossip ha alimentato tutte le voci che vedrebbero Matteo Ranieri e Valeria Cardone ormai lontani e, non a caso, i fan della coppia nata a Uomini e donne si sono riversati sui profili social dei giovani chiedendosi e chiedendo ai diretti interessati quali verità si celino dietro la tanto preannunciata rottura. Un altro indizio che confermerebbe la rottura tra Valeria Cardone e Matteo Ranieri è che l’ex tronista di Uomini e donne avrebbe bypassato il compleanno della giovane per trascorrere un soggiorno in Inghilterra e in Irlanda insieme ai familiari. E tra i due ex Uomini e donne, al di là della distanza geografica non si sono registrati post né dediche al miele nel frattempo, nonostante la ricorrenza festiva della Cardone. Che la lovestory nata a Uomini e donne sia realmente giunta ai titoli di coda?

