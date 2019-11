Uomini e Donne/ Enzo sarà quello giusto? Pamela dopo Stefano… (trono over)

Con molta probabilità i protagonisti del trono over di Uomini e Donne potrebbero radunarsi questo pomeriggio presso gli Studi Elios per registrare le nuove dinamiche che li vedono protagonisti tra scontri, uscite di scena e grandi ritorni. Ultimamente, Pamela Barretta ha deciso di provarci con Enzo Capo, uscendo con lui dal dating show e rilasciando la prima intervista di coppia. Il vero problema tra i due, risiederebbe nella spasmodica gelosia di lui. Dal canto suo l’ex cavaliere campano, si è giustificato affermando di essere molto interessato alla fidanzata, tanto da avere queste reazioni improvvise di possesso. “Generalmente non sono così geloso, ma Pamela mi interessa veramente e mi arrabbio poi quando da parte sua la voglia di apparire è più forte del rispetto per la persona che ha al suo fianco”, ha dichiarato lui. Poi ha aggiunto: “Pamela oltre a essere una bellissima donna è molto dolce, anche se al primo impatto, avendo un carattere moto forte, non sembra. Come ha sottolineato anche lei, insieme ci divertiamo tanto. Inoltre il fatto che sia già mamma fa di Pamela una donna completa. Vivendo a Budapest, negli anni mi hanno affiancato donne dell’est, con i loro pregi e le loro caratteristiche ma in cuor mio sapevo di volere una donna verace, dai principi e dai valori di una volta. Una persona capace di essere compagna di vita, madre e donna in carriera. Pamela per me rappresenta tutto questo”.

Uomini e Donne trono over: Pamela dopo Stefano ricomincia con Enzo

Prima di uscire con Enzo Capo, Pamela Barretta ci aveva anche provato con Stefano Torrese ma le cose, tra di loro, non erano andate bene. Ed infatti l’ex dama del trono over ha accusato l’ex fidanzato di avere una donna fuori dal programma mentre stava in studio e, proprio per questo motivo, la redazione l’avrebbe buttato fuori. Lui però ha negato con forza: “Io non sono stato cacciato dalla redazione, io con la redazione ho sempre avuto un ottimo rapporto anche dopo l’ultima puntata che ho registrato. Loro ascoltano, non mi hanno mai detto ‘Stefano ti cacciamo’, loro ascoltano e ci danno la possibilità di raccontare in studio il nostro quotidiano con le nostre frequentazioni, non stanno a giudicare, è un programma per conoscere le persone non per raccontare dei trascorsi precedenti. – ha confidato lui su Instagram – Loro ti danno la possibilità e ti dicono di entrare in studio e raccontare la tua frequentazione all’interno del programma. Non cacciano le persone a meno che non ci siano stati dei problemi particolari”, ha poi concluso.

