Ernesto Russo si è fidanzato dopo Uomini e Donne/ Chi è Marta: “Mi piace molto, è più piccola di me”

Chi è Marta, la nuova fidanzata di Ernesto Russo dopo Uomini e Donne

Ernesto Russo, ex cavaliere di Uomini e Donne, ha ritrovato l’amore. Solo pochi mesi fa abbandonava lo studio di Canale 5 dopo aver avuto prima il ruolo di corteggiatore di Ida Platano, poi nuovamente di cavaliere nel parterre Over. Il suo percorso non è stato privo di critiche, soprattutto da parte di Barbara De Santi, con la quale ci sono stati battibecchi a distanza anche dopo Uomini e Donne. Scontri che sono oggi dimenticati e lontani per Ernesto Russo, che ha ufficialmente presentato la sua nuova fidanzata.

Durante una diretta Instagram con Fralof, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha rivelato di aver trovato l’amore proprio dopo il programma. Lei si chiama Marta, è più piccola di lui di circa 13 anni e stanno insieme da circa un mese.

Ernesto Russo presenta la fidanzata Marta e lancia una nuova frecciatina a Barbara De Santi

“Ho trovato l’amore, – ha annunciato Ernesto Russo su Instagram – è più piccola di me, è una ragazza che mi piace molto.” Così l’ha descritta con parole amorevoli: “Sorride sempre, non mette mai tristezza, è festaiola come me. La trovo bellissima”. Ernesto Russo, nel corso della chiacchierata, ha raccontato di aver incontrato la nuova fidanzata in discoteca, poi ha lanciato una nuova stoccata alla dama di Uomini e Donne Barbara De Santi: “Marta è una ragazza intraprendente, poliedrica per davvero, non come Barbara che nel suo libro dice solo ca**ate“.

Ricordiamo che l’addio di Ernesto a Uomini e Donne è nato in conseguenza ad alcune ammissioni del cavaliere in merito ad incontri avuti fuori dal programma. “Ho avuto conoscenze con altre donne mentre ero qui, ma lo dico. Se è un problema, lascio il programma”, ha infatti rivelato in studio il cavaliere. “È incompatibile con il programma, quindi sì”, è stata allora la risposta di Maria De Filippi.











