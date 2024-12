L’ex tronista si è fatto conoscere e amare dal pubblico grazie alla sua partecipazione nel 2022 al Trono Classico di Uomini e Donne, dove ha conquistato non poca visibilità. Inizialmente era sceso nei panni di corteggiatore, però non fu lui la scelta dell’allora tronista. Poco dopo Maria De Filippi gli propose di tornare nel noto dating show come tronista e lui accettò volentieri. Di chi si tratta? Di Luca Salatino, per mesi ha approfondito la conoscenza con le sue corteggiatrice arrivando al giorno della scelta con due di loro, Soraia Allam e Lilli Pugliese.

Moltissimi telespettatori facevano il tifo per la Pugliese, altri invece speravano di vederlo in coppia con Soraia, l’ex tronista di Uomini e Donne però decise di lasciare il programma con la Allam dopo essersi reso conto che era molto innamorato di lei. Dopo la trasmissione la loro storia d’amore sembrava procedere a gonfie vele, sui social si mostravano più complici e innamorati che mai. Qualche mese dopo lui varcò la famosa porta rossa del Grande Fratello e nella casa più spiata d’Italia si lasciava travolgere spesso dallo sconforto a causa della mancanza che provava nei confronti dell’ex corteggiatrice. Abbandonò il reality perché non aveva più voglia di stare lontano da lei, poco dopo però la loro relazione è giunta definitivamente al capolinea.

Luca Salatino e Lilli Pugliese si mostrano insieme sui social, scatta l’amore con la sua non scelta di Uomini e Donne?

L’ex tronista di Uomini e Donne di tanto in tanto aggiorna i suoi tantissimi fan sui social, diversi sono i post che riguardano la sua carriera e fino ad ora è apparso sempre single. A distanza di anni dalla fine della sua relazione con Soraia Allam ha finalmente ritrovato l’amore? Nelle scorse ore Luca Salatino si è mostrato insieme alla sua non scelta, Lilli Pigliese, in un locale a Roma. Si sono incontrati lì per caso o hanno organizzato un’uscita insieme? In molti sono curiosi di saperlo ma al momento nessuno dei due ha rotto il silenzio per fare chiarezza in merito al loro rapporto.

Sono in molti a sperare che tra i due sia scoppiato l’amore a distanza di circa due anni dalla loro partecipazione a Uomini e Donne, anche lei ad oggi sembra essere single. Il pubblico era molto affezionato all’ex corteggiatrice e restò deluso quando Luca Salatino decise di non sceglierla. Ad oggi la loro è solo un’amicizia o c’è qualcosa di più? Al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più sul loro attuale rapporto.