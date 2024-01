Uomini e donne, Soraia Ceruti: “Con la convivenza sono usciti fuori…”/ Il motivo dell’addio a Luca Salatino

Uomini e donne, Soraia Ceruti torna a raccontarsi: i retroscena sulla fine della lovestory con Luca Salatino

Soraia Ceruti rompe il silenzio mediatico sulla rottura con l’ex tronista di Uomini e donne, Luca Salatino. L’occasione che ha l’ex corteggiatrice alla ricerca dell’amore al dating show di Maria De Filippi, di raccontarsi sviscerando i motivi legati alla fine della lovestory con Luca Salatino, é un nuovo intervento concesso da ospite, a Casa Sdl. Intervistata sui quesiti formulati dalla curiosità dell’occhio pubblico, Soraia Ceruti snocciola i retroscena che avrebbero fatto scricchiolare i rapporti con colui ha l’ha scelta al termine del trono condotto a Uomini e donne, Luca Salatino. La rottura tra i due giovani protagonisti del dating show sugli amori scoperti da Maria De Filippi si ufficializzava all’uscita dal Grande fratello vip 7 di Luca Salatino. Il vippone, ad un certo punto nel gioco condotto sulle reti TV e streaming Mediaset, si ritirava perché sentiva fortemente il peso della mancanza della fidanzata conosciuta a Uomini e donne. La coppia si ricongiungeva, poi, ma a distanza di un mese Soraia Ceruti maturava la scelta di lasciare il fidanzato.

“Non l’ho lasciato subito dopo il Grande Fratello-attenziona quindi Soraia Ceruti, replicando al gossip made in Italy sulla rottura con Luca Salatino di Uomini e donne- …ma dopo quattro mesi di convivenza. Secondo me non ha abbandonato per me, una buona percentuale era la mia mancanza ma non riusciva a reggere le situazioni e le dinamiche che c’erano all’interno della Casa. Luca è uscito il 26 dicembre, io avevo un cantiere in corso, nel senso che stavo facendo casa, ero abbastanza nervosa”. La verità dell’ex Uomini e donne mora, Soraia Ceruti, poi, prosegue su Luca Salatino e il loro trascorso: “Ci siamo messi a ristrutturare insieme casa e dovevamo occuparci di cose importanti. E già in quella occasione vedevo che aveva difficoltà nell’occuparsi di cose importanti”.

Ma non é tutto. Perché le confessioni legate alla separazione degli ex Uomini e donne, Luca Salatino e Soraia Ceruti, poi, proseguono ancora con le dichiarazioni dell’ex corteggiatrice: “Tralasciando questo, con la convivenza sono usciti fuori dei suoi lati caratteriali che non mi piacevano. Non andavamo d’accordo, litigavamo per qualsiasi cosa. Siamo usciti dal programma a maggio e subito dopo ha saputo che entrava nella Casa. Nei mesi estivi andava tutto bene, uscivamo insieme, stavamo sempre in giro, eravamo sotto i riflettori, era tutto bello. Poi una volta che siamo entrati nella vita reale sono saltati fuori i problemi”.

I problemi nel rapporto a due, dopo l’idillio a Uomini e donne

Tra l’ex corteggiatrice e l’ex tronista di Uomini e donne si sarebbero palesate delle divergenze inconciliabili. “Se io sono una donna che va a trecento durante la giornata vorrei un uomo che mi stia dietro o che mi aiuti nei problemi quotidiani e nelle piccole cose -fa sapere in aggiunta, infatti, Soraia Ceruti-. Ho riscontrato limiti importanti, questa è la mia verità. Luca ha un carattere molto duro, quando ha un’idea non riesci a smuoverlo. Abbiamo parlato tanto, dopo ogni litigio facevamo pace. Ci confrontavamo però siamo arrivati al limite della sopportazione e abbiamo mollato. Per molti quattro mesi saranno pochi ma noi li abbiamo vissuti a 360 gradi perché eravamo h24 insieme. Ci siamo conosciuti sotto ogni punto di vista. Forse anche il fatto di stare sempre insieme e non avere in quel momento un lavoro fisso ha danneggiato il rapporto”.

Il rapporto d’amore nato a Uomini e donne e andato in crisi, a quanto pare, a partire dal soggiorno di Luca Salatino al Grande Fratello, si sarebbe rivelato tossico per Soraia Ceruti: “Io ce l’ho messa tutta, poi l’amore è scemato e non sono stati i riflettori spenti a spegnere la relazione. Gli ho dato tutto quello che potevo dargli, anche le persone a me vicine hanno notato atteggiamenti brutti, come la gelosia. E tanti altri che mi hanno spaventato, e qui mi fermo -prosegue perentoria l’intervistata Soraia Ceruti sull’ex coppia di Uomini e donne formata con Luca Salatino-. C’erano delle cose che non mi andavano bene. Durante una discussione vedevo la troppa gelosia che metteva in difficoltà anche altre persone quando eravamo fuori a cena con amici. Quando in una relazione una persona ti limita non è piaciuto una relazione sana perché fai fatica a essere te stessa. Io non avevo aiuti a far casa, ero da sola. C’era quello e in più i nostri momenti diventavano un dramma. E’ diventato un circolo vizioso”.

Infine, Soraia Ceruti si dichiara single, per poi aggiungere che dopo Luca Salatino non ha avuto altre storie e che i gossip su una liaison amorosa con un imprenditore non siano veritieri.











