Uomini e donne: Federico Nicotera, addio Sophie Codegoni/ “Sono cacciatore, ma… “

Prosegue la sua ricerca dell’amore avviata a Uomini e donne, Federico Nicotera, dopo che il tronista in carica ha coperto il ruolo di corteggiatore al trono condotto da Sophie Codegoni. Il salto di qualità da corteggiatore a tronista del dating-show, che ha reso celebre agli occhi dei telespettatori l’ingegnere aeronautico romano, sembra già preannunciare intanto Alice come papabile favorita alla scelta finale del 25enne, Federico Nicotera. E, in occasione di un’intervista a Nuovo TV, lui intanto si racconta a tutto tondo, senza risparmiarsi sul prototipo di donna ideale che cerca da tempo. “Vorrei al mio fianco una persona forte, che mi sorprenda”, esordisce il tronista dagli occhi di ghiaccio.

L’ex corteggiatore di Sophie Codegoni è stato promosso tronista e sembra avere le idee ben chiare sulla donna che vorrebbe avere al suo fianco per la vita reale che trascende dai riflettori della TV, e da vivere all’ordine del quotidiano.

«Le mie relazioni passate non sono andate come avrei voluto, quindi ho scelto di cercare l’amore in televisione -ammette, quindi motivando la scelta di prendere parte ad un format TV come Uomini e donne-. Una volta volevo ritagliare un po’ di spazio solo per me”.

La donna ideale per Federico Nicotera é…

Il prototipo di donna ideale che fa al caso suo? “Cerco una donna forte, che sappia starmi accanto e che sia mia complice nell’affrontare la vita di tutti i giorni”, aggiunge, poi, incalzato dalle domande della rivista diretta da Riccardo Signoretti, il tronista Federico Nicotera. La sua arma di seduzione? “Tendo a comunicare molto con gli occhi. Trasmetto quello che penso e che provo dentro di me più con lo sguardo che con le parole”. In amore preferisce essere preda o cacciatore? L’ex pretendente di Sophie Codegoni a Uomini e donne svela: “Amo definirmi un cacciatore, anche se non nascondo che è molto bello anche quando i ruoli si invertono e divento preda. Se devo scegliere, però, non rinuncio all’adrenalina della caccia”.

