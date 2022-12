Uomini e donne, Federico Nicotera esce con Alice/Scelta anticipata? Carola in lacrime

Uomini e donne, Federico Nicotera rischia la chiusura anticipata del trono?

Mentre sale l’attesa generale per il ritorno in TV di Uomini e donne, le nuove registrazioni del dating show vedono Federico Nicotera mettere a rischio il trono classico. Questo dal momento che il tronista dagli occhi di ghiaccio porta in esterna una sola tra le sue due corteggiatrici, ovvero Alice. Così come ripreso dalle anticipazioni delle registrazioni di Uomini e donne, datate 29 dicembre 2022, prima del nuovo anno 2023 e dopo la scorsa registrazione, Federico ha deciso di intrattenersi con Alice in macchina. I due, anche nel tragitto del rientro a casa, hanno quindi avuto modo e tempo per stare insieme, anche se il tronista ha poi deciso di non invitare tra le mura domestiche la pretendente. Cosa dire di Carola? La bionda corteggiatrice, a quanto pare, non riesce più a sostenere il peso della competizione a Uomini e donne, che la vede contendersi in studio con Alice, le attenzioni del tronista in carica, Federico Nicotera.

Carola esplode in lacrime e…

Tanto che la bionda Carola esplode in un pianto liberatorio, rispetto alla piega che assume nell’ultimo periodo il trono classico di Federico Nicotera. E il tronista, tuttavia, non resta a guardare, ma decide di reagire. Anche perché, viste le premesse, il suo trono sembra scricciolare, dal momento che Carola sembra prossima ad un ritiro da Uomini e donne. Con il ritiro della bionda corteggiatrice, Federico potrebbe vedersi costretto a registrare una scelta dettata dalle circostanze, che ricadrebbe su Alice, o in alternativa ritirarsi dal trono senza registrare una scelta definitiva. In entrambe le ipotesi il trono avrebbe quindi una chiusura anticipata.

Il rischio di chiudere i battenti in netto anticipo é alto, per Federico Nicotera, e intanto lui riserva una magra consolazione a Carola. Nel dettaglio il tronista invita a ballare la bionda corteggiatrice, con l’intenzione di asciugarle le lacrime.

