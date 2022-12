Uomini e donne, Federico Nicotera pronto alla scelta?/ La risposta che spiazza

Uomini e donne, Federico Nicotera prosegue la conoscenza di Alice e Carola

Uomini e donne potrebbe vedere il trono classico chiudersi in netto anticipo rispetto alla chiusura prevista, il che vale per Federico Nicotera così come Lavinia Mauro. Dopo il ritiro dal trono classico di Federico Dainese, Federico Nicotera e Lavinia Mauro registrano alle riprese di Uomini e donne datate 28 dicembre 2022, delle novità non proprio rosee. Il trono di Lavinia rischia di perdere Alessio Corvino, dal momento che il biondo non vedrebbe di buon occhio la frequentazione sempre più intima tra la tronista e il competitor Alessio Campoli. E Federico Nicotera registra delle accese discussioni con entrambe le corteggiatrici. Tuttavia, quando la conduttrice Maria De Filippi, a Uomini e donne, incalza il giovane sulla scelta da farsi al dating-show, Federico Nicotera avanza una rivelazione TV del tutto inaspettata, spiazzando l’occhio pubblico in studio.

Come ripreso dalle ultime anticipazioni TV riportate su Instagram da Uomini e donne classico e over a cura di Lorenzo Pugnaloni, alla nuova puntata del dating-show Maria De Filippi chiede al tronista superstite se sia vicina la sua scelta. E, forse intento a mettere fine alla maretta che lo vede in contrasto con le corteggiatrici, Federico replica con una risposta sibillina. Il tronista in carica, nel dettaglio, fa sapere di volersi godere una “bella esterna” con entrambe le due pretendenti, Alice e Carola.

Federico Nicotera si ritira dal trono?

Insomma, la scelta sarebbe vicina, ma prima del grande passo il tronista vuole viversi le due pretendenti in una uscita fuori dal contesto TV, che possa schiarirgli le idee.

Nell’ipotesi alternativa, Federico potrebbe voler temporeggiare, prima di confermare la data della scelta del trono classico. Che il tronista possa rivelarsi protagonista di un plot-twist e ritirarsi dal trono, senza fare la sua scelta? Chissà quale destino attende il trono di Federico Nicotera a Uomini e donne.

