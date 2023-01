Uomini e donne, Federico Nicotera sceglie Alice? / La reazione di Carola al bacio…

Uomini e donne, Federico Nicotera sceglie Alice Barisciani? Scatta il nuovo bacio e…

Proseguono gli appuntamenti alla corte di Uomini e donne, con Federico Nicotera che, prossimo alla scelta, bacia Alice Barisciani, e non Carola Viola Carpanelli. Quest’ultima, rivale in quanto alternativa bionda di Alice, tra le corteggiatrici in carica al trono classico di Federico Nicotera, a grande sorpresa non si rivela essere la protagonista delle nuove registrazioni di Uomini e donne, datate 21 gennaio 2023. Così come ripreso dalla pagina social Uomini e donne classico e over, gestita a cura di Lorenzo Pugnaloni, infatti, alla nuova registrazione tv del dating show di Canale 5 Carola e Alice sono entrambe presenti in studio, per darsi battaglia in vista della puntata finale del trono condotto da Federico Nicotera. Alla scelta, l’ingegnere consacrerà la donna che vuole al suo fianco, e la prescelta potrà rispondergli con un sì o un no per il prosieguo o l’epilogo della frequentazione intima, fuori dal contesto tv. E, nel frattempo, Carola assiste ad un nuovo bacio di Federico e la competitor, Alice.

Amici 22, tensioni in casetta dopo il Capodanno choc/ Aaron: "...Alla ca**o di cane!"

Non reagisce adirandosi. Inaspettatamente “quando Maria le ha chiesto cosa pensa dell’esterna lei ha risposto: ‘che cosa vuoi che pensi?'”. O almeno così rendono noto gli spoiler TV. In studio, quindi, cala il gelo per la bionda corteggiatrice, eletta al titolo di futura scelta di Federico Nicotera dal popolo dei telespettatori di Canale 5, attivi via social.

Uomini e donne, Alice Barisciani perde il lavoro/ Maria De Filippi rimedia

Alice Barisciani é la scelta, a discapito di Carola Viola Carpanelli?

Il nuovo bacio registratosi tra Alice Barisciani e Federico Nicotera desta ora il dubbio generale che il tronista possa rivelarsi intento a dichiarare la mora corteggiatrice come la donna dei suoi desideri. Questo, ben al di là del travolgente trasporto, la passionalità e la chimica che si palesa nella frequentazione intima TV avviatasi tra Federico e Carola.

Gli spoiler TV, quindi, concludono sibillini: “Non c’è molto da dire”.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 21 gennaio/ Federico sceglie Alice?

© RIPRODUZIONE RISERVATA