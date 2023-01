Uomini e donne, Federico Nicotera sceglie Carola Viola Carpanelli?/ Affonda Alice e..

Uomini e donne, Federico Nicotera sceglie Carola Viola Carpanelli e non Alice Barisciani? É scontro in studio

Proseguono le vicende di Uomini e donne, con Federico Nicotera che, conteso tra Carola Viola Carpanelli e Alice Barisciani, attacca la mora lasciando intendere che la sua scelta sia la bionda corteggiatrice. Che Federico Nicotera abbia quindi scelto? Le ultime anticipazioni TV di Uomini e donne, relative alle nuove registrazioni del format datate 20 gennaio 2023 rispondono negativamente. Federico non registra la scelta, ma al nuovo appuntamento alla corte del dating-show diversi particolari vedrebbero anzitempo la scelta del tronista ingegnere ricadere su Carola Viola Carpanelli.

“Al centro studio si siede Alice e si

vede che nella registrazione scorsa lei era uscita piangendo dallo studio, seguono le clip video e poi parlano di ciò al centro

studio”, esordiscono gli spoiler di Uomini e donne classico e over registrati online a cura di Lorenzo Pugnaloni. Emerge che Federico ha portato in esterna Carola e per l’occasione lei lo ha sorpreso in aeroporto, facendosi trovare sul posto alle 05:00 del mattino. In esterna scatta il bacio tra i due. A margine dei nuovi sviluppi, Alice Barisciani insorge in studio, in quanto teme che il tronista non abbia parlato mai di sentimenti nutriti nel percorso del trono se non pensando a Carola. Non si sente compresa e corrisposta, evidentemente da lui, e Federico Nicotera la consola concedendole un nuovo ballo, mentre appare con gli occhi colmi di lacrime.

Tuttavia, non mancano scontri, che al trono classico di Uomini e donne vedono protagonisti proprio Alice e Federico.

L’accusa pesa come un macigno su Alice Barisciani

E il motivo é presto detto. “Federico è andato contro Alice quando si è parlato dei social, come per dire “parli proprio tu?” (Forse si riferisce al Pinterest gate) -si legge sempre tra gli spoiler lui ha aggiunto che ha ricevuto segnalazioni che testimoniano

la poca pacatezza di lei nelle relazioni”. Insomma a detta dell’accusa del tronista,

inaspettata, sferrata ad Alice, la giovane avrebbe la tendenza a rendere social e/o pubblicamente fruibili nel web i particolari delle relazioni private. Un duro attacco, che vedrebbe quindi Carola come la più quotata tra le corteggiatrici al titolo della scelta di Uomini e donne.

