Uomini e donne, Federico Nicotera scorda Carola Viola Carpanelli e provoca Alice Barisciani/ Il messaggio

Federico Nicotera dimentica per sempre l’ex Carola Viola Carpanelli: il messaggio d’addio post- Uomini e donne

Federico Nicotera si lascia alle spalle il ricordo di Carola Viola Carpanelli, dopo l’idillio nato a Uomini e donne, in un messaggio d’addio che, al contempo, punzecchia la rivale in amore della bionda, Alice Barisciani. La lovestory di Federico Nicotera e Carola Viola Carpanelli si é recentemente rivelata una sorta di fuoco di paglia, giungendo all’epilogo pochi mesi dopo la scelta del tronista, che -tra le corteggiatrici Carola Viola Carpanelli e Alice Barisciani – é ricaduta sulla bionda al termine del trono classico condotto dall’ingegnere per la ricerca dell’amore, a Uomini e donne.

E, intanto, sulla scia della speranza nutrita dai fan di Uomini e donne, su un ritorno di fiamma tra i due volti del dating show in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Federico Nicotera dice addio alla bionda, punzecchiando la mora ex corteggiatrice, la non scelta.

La bordata ad Alice Barisciani…

“Non siamo tornati insieme. Ci siamo rivisti per chiarire alcune cose”, fa sapere Federico Nicotera in un’intervista concessa a Isa & Chia, rispetto alla speranza generale dell’occhio pubblico. Carola Viola Carpanelli é dunque un capitolo chiuso, così come anche Alice Barisciani, a dispetto delle malelingue che ora scommetterebbero che lui possa provarci con la non-scelta, dal momento che non é più fidanzato: “L’ho scelta col cuore -dichiara poi l’intervistato su Carola, in una frecciatina alla mora Alice- e nonostante l’epilogo sceglierei Carola altre 10, 100, 1000 volte”,.

Ma non é tutto. Perché nell’intervista Federico Nicotera tiene inoltre a precisare che non é prossimo al preannunciato nuovo debutto TV nel gioco del Grande Fratello vip & nip, previsto in partenza presumibilmente dall’11 settembre 2023.

