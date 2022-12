Uomini e donne, Federico Nicotera va al concerto con Alice/ Il rifiuto di Carola

Uomini e donne, Federico Nicotera esce con Alice: che succede con Carola?

Mentre si apre l’attesa per il ritorno in TV di Uomini e donne, previsto a gennaio 2023, il trono classico di Federico Nicotera si direbbe a rischio. O almeno questo é stando alle ultime anticipazioni TV delle riprese del dating show tenutesi il 21 dicembre 2022, riportate dalla pagina di blogging Uomini e donne classico e over a cura di Lorenzo Pugnaloni. Stando agli spoiler TV, Federico Nicotera ha registrato un’esterna travolgente con la corteggiatrice Alice. La giovane ha organizzato un appuntamento romantico con il tronista acquistando due biglietti per un concerto live di Alessandra Amoroso. In studio, tuttavia Alice lamenterà alcune cose negative riscontrate nelle varie puntate, da spettatrice a casa. Nel frattempo, l’altra corteggiatrice al trono classico di Federico Nicotera si rifiuta di presentarsi in studio, dopo l’ultimo litigio avuto con il tronista nel mezzo della scorsa registrazione del format.

Interviene nel ruolo di paciere, Maria De Filippi. La conduttrice convince, infatti, la giovane a fare ingresso in studio , anche se con riserva da parte di Carola. La bionda corteggiatrice preannuncia un addio a Uomini e donne, affermando a più riprese di non volere più fare rientro al dating-show di Canale 5. Che Carola, quindi, possa confermare il ritiro da Uomini e donne?

Federico Nicotera verso il ritiro da Uomini e donne?

Dopo il ritiro dal format del tronista Federico Dainese, che chiude la sua ricerca dell’amore in TV senza giungere ad una scelta, quindi, il trono classico di Federico Nicotera perde un pezzo e sembra scricchiolare. Questo, perché il tronista romano che potrebbe vedersi costretto ad anticipare la chiusura del trono con una scelta dettata dalle circostanze, che ricadrebbe su Alice, o in alternativa si potrebbe per il ritiro secondo l’esempio dell’omonimo, Federico Dainese.

