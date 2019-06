Uomini e Donne/ Gemma Galgani, fan delusi e preoccupati: ecco perché! (Trono Over)

Uomini e Donne ha chiuso i battenti ormai da un po’ di giorni ma i fan del trono Over iniziano a chiedersi cosa stiano facendo i suoi più noti protagonisti. In particolare, ci si chiede come stia trascorrendo questi giorni Gemma Galgani. Nonostante sia molto attiva sui social, la dama del trono Over non ha condiviso momenti della sua quotidianità di recente. Pochi i messaggi per i fan su Facebook, dove l’ultimo post risale allo scorso 5 giugno. Più attiva invece su Instagram dove, comunque, preferisce non postare momenti della sua vita privata. Un dettagli che delude i suoi tantissimi fan che speravano di avere ora che è più libera dalle registrazioni di Uomini e Donne più contatti social con lei. E c’è anche chi si dice preoccupato e scrive: “Gemma perché non posti più momenti della tua quotidianità? È successo qualcosa di brutto?”

GEMMA GALGANI: “UOMINI E DONNE È TUTTO!”

I fan, insomma, attendono aggiornamenti sulle vacanze estive di Gemma Galgani. D’altronde, l’ultima intervista risale a qualche settimana fa, quando si è confrontata con Tina Cipollari. La dama di Uomini e Donne aveva voluto chiarire quanto l’esperienza al trono Over sia stata e continui ad essere per lei importantissima. “Che per me questa seggiolina rappresenta tutto, tutto quello che ho passato, tutte le emozioni. – ha ammesso la dama, per poi aggiungere – E vero, sono anni che sto qui, ed è vero e questa seggiolina con quattro zampette è tutto per me: ci sono le mie lacrime, i miei amori, le mie palpitazioni, la tachicardia, con Giorgio la mia seggiolina tremava…e allora guai a chi me la tocca.”

