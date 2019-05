Tina Cipollari VS Gemma Galgani/ “Non portava le mutande per Giorgio Manetti!”

Tina Cipollari e Gemma Galgani, hanno avuto modo di posare insieme per una doppia intervista tra le pagine di “Chi”. Acerrime nemiche durante il trono over di Uomini e Donne e amiche fuori dalle scene? Il pubblico da casa pensa questo ma le parole sul settimanale, rivelano un fastidio reciproco. Secondo la dama torinese, la burrosa opinionista vorrebbe vederla in un ospizio: “a fare la maglia perché non sopporta il mio entusiasmo, secondo lei è in contrasto con la mia età: io ho 69 anni, anche se lei dice sempre che ne ho 70”. L’ex vamp, conferma e rincara: “Lei? Ma ne avrà 75. almeno 75 anni. Nessuno ha mai visto i suoi documenti, un giorno devo pensare pure a questo, si deve presentare in studio con i documenti, sì”. Per la dama, le pressioni di Tina stanno diventando un po’ pesanti, compresa la secchiata d’acqua gelida: “E’ stata una cosa improvvisa, io non so se ci abbia messo i ghiaccioli dentro, ma era gelata. Tina ha questa forma di insofferenza nei miei confronti che è tremenda”.

Tina VS Gemma: “Non portava le mutande per Giorgio!”

Secondo Tina Cipollari, la rivale è una donna molto aggressiva: “Prima Gemma era una donna semplice. – dice la burrosa opinionista tra le pagine del settimanale Chi – Poi si è trasformata: è diventata falsa, si è fatta il lifting (…) questo gesto dell’acqua l’ha fatto ben prima di me (…) anni fa lei l’ha versata in faccia a Barbara De Santi (…) Gemma, agli inizi, era più pungente. Adesso, invece, per mettere in cattiva luce me, fa finta di essere quella dolce, quella che abbozza”. Ma la torinese, replica: “Io rispondo alla mia maniera”. L’ex moglie di Kikò si dichiara più plateale anche se: “lei quando c’è confusione„ quando non è ripresa, mi dice: “Pensa a te, pensa alla tua vita, pensa a mangiare. sei invidiosa di me”. Ora, sommi tutte queste frasi e le moltiplichi per 300 giorni all’anno…”. L’atteggiamento di Tina ne confronti di Gemma si è modificato quando ha fatto il suo ingresso Giorgio Manetti. Proprio l’ex vamp, l’accusa di avere cambiato anche stile in quel periodo: “spacchi vertiginosi e niente intimo”, e ci regala la bomba finale: “Non portava le mutande, alcuni uomini del parterre lo avevano notato”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA