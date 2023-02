Uomini e donne, Gemma Galgani lascia il trono over?/ Scatta il bacio passionale e..

Uomini e donne, Gemma Galgani torna a credere nell’amore

Si surriscaldano le atmosfere al trono over di Uomini e donne, dove Gemma Galgani registra un nuovo e travolgente bacio, che potrebbe preludere ad un’esclusiva di coppia per lei nell’imminente.

Il che si evince relativamente alle nuove registrazioni TV di Uomini e donne, avvenute il 20 febbraio 2023, come anticipato da Uomini e donne classico e over online.

“Il trono over parte con Gemma che ha

fatto un’esterna con il nuovo

corteggiatore- si anticipa della nuova puntata di Uomini e donne -,molto passionale con un bel bacio (una Gemma inedita)”. Il riferimento del bacio sarebbe alla frequentazione che Gemma Galgani ora avvia con il neo pretendente Silvo, una new entry al trono over di Uomini e donne.

Tuttavia, non manca neanche il momento dello scontro, per Gemma Galgani, relativamente al nuovo pretendente conosciuto in studio.

Gemma Galgani esce di scena dal parterre del trono over del dating show?

“Duro scontro tra Gianni, Paola, Gemma e il corteggiatore di Gemma, il cavaliere si è professato come “il difensore delle donne”, ma in realtà poi parla male di Paola e perciò Gianni lo ha attaccato”. Insomma, direttamente o indirettamente Gemma Galgani finisce spesso al centro delle vicende del dating show di Canale 5. Tanto che c’é chi, tra i telespettatori attivi online scommetterebbe che Gemma sia in TV perché in ricerca di visibilità e non dell’amore. E ora che sembra essere tornata a credere nell’amore, dopo una serie di frequentazioni finite male, tra quelle avviate negli anni a Uomini e donne, non si esclude l’ipotesi della ufficializzazione di una nuova coppia di fidanzati con Gemma Galgani protagonista di un addio al programma condotto e prodotto da Maria De Filippi.

Nell’ipotesi in cui Gemma Galgani concedesse l’esclusiva di coppia, al termine del suo percorso tv, la torinese smentirebbe categoricamente l’accusa di chi ora la taccia di fingersi interessata alla ricerca del compagno.

