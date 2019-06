Uomini e Donne/ Giulio Raselli sul trono? Strani movimenti social.. (Trono Classico)

Sono ormai trascorse alcune settimane dalla scelta di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne ma è ancora cocente la delusione per Giulio Raselli. L’ex corteggiatore però ha deciso di voltare pagina in attesa di un’estate che potrebbe portare grosse novità. Negli ultimi giorni è scomparso dai social, cosa che ha preoccupato molte fan ma ha anche portato a credere che fosse partito per fare il tentatore a Temptation Island, visto che le riprese sono iniziate da circa una settimana. Nelle ultime ore però, Giulio è tornato attivo sui social in quanto ha iniziato a seguire una ragazza non nota. Un gesto che è però non è passato inosservato ai suoi follower così come quello di smettere di seguire su Instagram Giulia Cavaglià.

GIULIO RASELLI SUL TRONO DI UOMINI E DONNE A SETTEMBRE?

E mentre questo gesto riaccende i riflettori su Giulio Raselli, molti fan di Uomini e Donne si chiedono se sarà possibile rivederlo a settembre ma nel ruolo di tronista. In merito, Giulio non si è espresso. Parlando di progetti futuri al magazine di Uomini e Donne, l’ex corteggiatore ha dichiarato: “Ho affrontato questo percorso in maniera molto tranquilla e lo voglio chiudere allo stesso modo. Non mi aspetto nulla e probabilmente è la cosa migliore per godersi la vita.” Ripensando al percorso con Giulia poi: “Esco a testa alta, contento, senza aspettarmi che debba accadere qualcosa. Ho sempre creduto nell‘amore e non smetterò di farlo adesso, perché una persona non mi ha voluto. Può succedere a tutti, succederà ancora, ma ci si rialza sempre in piedi.” Lo rivedremo a settembre sul trono?

