Uomini e Donne/ Ida e Riccardo: è finita ancora, l’epilogo della coppia (trono over)

Ieri pomeriggio sono andate in scena le nuove registrazioni del trono over di Uomini e Donne. La puntata si è aperta con Gemma Galgani per poi proseguire con Ida Platano e Riccardo Guarnieri: come procede tra di loro? Nulla di positivo all’orizzonte… Nonostante il ritorno di fiamma sia avvenuto solamente qualche settimana addietro, ad ogni appuntamento con il trono over, la coppia ritorna in pista per aggiornare gli estimatori e il pubblico presente. Le cose però, ogni giorno che passa invece di migliorare peggiorano. Secondo Tina Cipollari, la coppia non prova più alcun sentimento d’amore ma si vogliono molto bene. Presi singolarmente sono persone eccezionali ma insieme non funzionano più, da tempo. Secondo Ida inoltre, proprio Riccardo non proverebbe più alcuna attrazione fisica nei suoi confronti e, nel parterre, non è nemmeno l’unica a pensarlo. Secondo Riccardo invece, la dama con queste problematiche, tira in mezzo sempre errori del passato, creando un loop difficile da evitare e fastidioso per il proseguimento sereno delle loro dinamiche amorose.

Uomini e Donne: Ida e Riccardo senza pace

Nella discussione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri si è inserito Armando Incarnato che non si è lasciato sfuggire un nuovo intervento. Ecco cosa scrive a tal proposito il VicoloDelleNews, con le sue preziose anticipazioni: “La volta scorsa Armando aveva detto ad Ida che Riccardo non è davvero innamorato di lei e che si è rifatto avanti solo perché aveva visto che lei si stava interessando ad un altro uomo e nel dirglielo le aveva anche fatto una carezza sul volto”. Successivamente Gianni Sperti è intervenuto reputando quella carezza sul volto effettivamente inappropriata: “Alla fine Riccardo lascia lo studio e Ida lo rincorre e non sono più tornati. Fanno solo vedere poi lei nel camerino che piangeva disperata e Maria ha deciso di proseguire con gli altri”. Troveranno un punto d’incontro oppure la loro storia è effettivamente naufragata? Vedremo cosa succederà nel corso delle prossime settimane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA