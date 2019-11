Uomini e Donne/ Ida Platano e Riccardo Guarnieri fidanzati? Sui social.. (Trono over)

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono fidanzati? Dopo aver lasciato il trono over di Uomini e Donne stanno continuando a frequentarsi? I dubbi dei fans sulla coppia più discussa della trasmissione di Maria De Filippi aumentano. Da quando hanno deciso di riprovarci, Ida e Riccardo non si sono mai mostrati insieme sui social. L’unica foto di coppia è quella pubblicata dalla dama che ha anche scatenato l’ennesima discussione tra i due. Nel corso dell’ultima registrazione, infatti, Ida ha lamentato la poca presenza di Riccardo che non avrebbe neanche lasciato un like alla foto in questione. Pur essendo ogni giorno presente sui social, la Platano pubblica solo foto e video in cui si mostra mentre è a lavoro o con il figlio. Di Riccardo, invece, neanche l’ombra. Da parte sua, inoltre, Guarnieri continua a non agigornare il proprio profilo. Cosa sta accadendo, dunque, tra i due?

UOMINI E DONNE: I DUBBI DEI FANS SU IDA E RICCARDO

I fans del trono over hanno sempre sperato di vedere nuovamente insieme Ida Platano e Riccardo Guarnieri. L’annuncio di voler lasciare la trasmissione, da parte di entrambi, aveva così scatenato l’entusiasmo delle persone che hanno sempre creduto nel loro amore. Da qualche settimana, però, sta aumentando il malumore dei followers della coppia. Tra Ida e Riccardo, perà, quella che sta ricevendo le maggiori critiche è la Platano. “Vedi di maturare. E impara come apprezzare un uomo e farlo felice. Non pretendere e basta. Devi anche dare”, “Tutto business”, “Ida pensa a Riccardo invece che a fitvia”, “Ida molla queste pubblicità che sono noiose e mostra la tua storia d’amore con Riccardo“, scrivono i fans sotto l’ultima foto pubblicata dalla Platano. Come risponderà Ida? Deciderà di mostrarsi serena e felice accanto a Riccardo? Lo scopriremo nei prossimi giorni.





