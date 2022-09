Uomini e donne, Ida Platano: addio Riccardo Guarnieri/ Ora c’é Claudio…

Uomini e donne, Ida Platano lontana da Riccardo Guarnieri e vicina a Claudio…Le anticipazioni

La nuova stagione tv di Uomini e donne in corso si fa particolarmente infuocata con il preannunciato addio definitivo tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri al trono over, dal momento che lei si concede alla conoscenza di Claudio. Stando alle ultime anticipazioni TV del trono over di Uomini e donne, riprese da Uomini e donne classico e over via Instagram, infatti, Ida Platano ha fatto colpo sulla new-entry protagonista al trono over di Uomini e donne, Claudio, un personal trainer di 38 anni presentatosi alla corte del dating-show come un amante delle donne più grandi di lui. Al momento della presentazione nello studio TV del dating-show di Maria De Filippi, il biondo napoletano dagli occhi di ghiaccio e dal fisico scolpito non ha però destato una buona impressione per l’opinionista Tina Cipollari, la quale a voce alta ha sospettato che la new-entry si dica attratto dalle donne più grandi di lui perché alla ricerca di una figura femminile affermata e dal cospicuo patrimonio. Ma non solo. A Tina non é piaciuto che Claudio non abbia prontamente indicato chi tra le dame del trono over più lo abbia colpito: “Sei riservato e poi vieni in un programma TV…”, ha quindi tacciato di incoerenza Claudio, Tina. Ma ecco che un ballo tra la new-entry e Ida Platano al trono over spegne ogni dubbio: Claudio sembra così avviare un corteggiamento serrato a Ida Platano, la quale é reduce da quella che potrebbe rivelarsi la rottura definitiva con l’ex storico Riccardo Guarnieri.

IDA PLATANO, BACIO CON ALESSANDRO A UOMINI E DONNE/ Armando: "Ti sei rincretinita. Il teatrino..."

Ida Platano blocca Riccardo Guarnieri ovunque: arriva Claudio a Uomini e donne

Così come emerso al trono over, nel corso dell’estate 2022 Riccardo Guarnieri ha tentato invano di rimettersi in contatto telefonico con Ida Platano, con la bresciana che ha bloccato ovunque, via social e WhatsApp, il tarantino. Riccardo sarebbe poi riuscito a parlare a Ida con una chiamata a nome di Sconosciuto, rivelatasi però inconcludente. Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono ora più che mai lontani, mentre lei é vicina a Claudio e viceversa.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri deriso da tutti/ Maria: "Prendi una decisione"

I nuovi spoiler TV di Uomini e donne, delle ultime registrazioni, rivelano che la conoscenza avviatasi con un ballo tra i due neo conoscenti stia proseguendo: “Tra i due sembra andare benino la situazione”, é la curiosa anticipazione fornita dal beninformato Lorenzo Pugnaloni. Per la serie, “se son rose fioriranno…a Uomini e donne”!

LEGGI ANCHE:

Riccardo Guarnieri si dichiara a Federica Aversano a Uomini e Donne/ Armando sbotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA