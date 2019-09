UOMINI E DONNE/ Pamela contro Stefano: la guerra continua sui social (Trono Over)

Non si arresta lo scontro tra Pamela Barretta e Stefano Torrese. Il ritorno di quest’ultimo a Uomini e Donne con la sua nuova fiamma, Noel Formica, ha scatenato l’ira della sua ex, che ha duramente accusato i due. E se non bastasse, la Barretta ha rincarato la dose su Instagram. “La DIGNITÀ non la perdo per niente e per nessuno… – ha scritto Pamela per poi lanciare la frecciatina all’ex e alla sua nuova fiamma – a differenza di qualcun altro che per un po’ di visibilità se la sono messa sotto i piedi fingendo amori e prendendo in giro tutti, pubblico e redazione compresa.” La Barretta poi aggiunge: “Non sono perfetta, penso che la perfezione non esiste… perdo il lume della ragione quando ho di fronte persone false, calcolatori, che anche di fronte alla verità negano… che hanno la faccia tosta di venire in trasmissione per affrontarmi”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Cristina Incorvaia e il nuovo percorso di benessere

Cristina Incorvaia, una delle dame più sexy del trono over, da qualche giorno ha iniziato un nuovo percorso di benessere. Lontana da David Scarantino, con il quale affronterà la rottura nelle prime puntate di Uomini e Donne, la dama ha deciso di dedicarsi a lunghe ed estenuanti sedute di palestra; ma a quanto pare gli allenamenti non farebbero per lei: in una recente Story pubblicata su Instagram la Incorvaia ha ammesso di non amare particolarmente dedicarsi alla cura del corpo attraverso esercizi ginnici. Ma il segreto della sua forma fisica non risiede neanche in una dieta bilanciata e controllata, così come svela proprio la dama pubblicando l’immagine di una cena abbondante: “Ebbene sì, io mangio veramente poco”. Di fronte a quello che definisce “un piatto tedesco”, la Incorvaia fa felicemente il pieno di calorie. E ai suoi fan piace proprio per questo: non passa giorno senza che un corteggiatore non bussi al suo profilo social. Come reagirà David Scarantino? (Agg. di Fabiola Iuliano)

Sossio e Ursula: coccole e baci in attesa di Bianca

A un passo dall’arrivo della piccola Bianca, Ursula Bennardo e Sossio Aruta hanno messo da parte tutti i vecchi contrasti vissuti al trono over. Le querelle nel salotto di Uomini e Donne hanno lasciato il posto a gite di coppia e momenti ricchi di tenerezza, come quello postato dalla Bennardo solo poche ore fa. La dama ha scelto infatti di pubblicare uno scatto dalla sua camera da letto, nel quale si vede il suo compagno disteso, teneramente rivolto verso di lei, mentre dorme. L’immagine successiva mostra invece ancora i due ex protagonisti di Uomini e Donne a letto, ma questa volta il riposto lascia il posto ai baci. Teneri e vicini come non mai, Ursula e Sossio stanno facendo il pieno di energie in vista dell’ormai imminente arrivo della piccola Bianca, costruendo quella famiglia che hanno sempre sognato e che, a quanto pare, anche i fan sembrano apprezzare: “Belli. Belli. Bellissimi”, “Sempre più belli”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

Ida Platano: dopo il flop con Riccardo…

Durante la prima registrazione della nuova stagione del Trono Over di Uomini e Donne i riflettori sono stati tutti puntati su Ida Platano, la bellissima dama ed ex fidanzata di Riccardo Guarnieri. Nessun ritiro dal dating show per l’hair stylist come era stata vociferato, visto che le indiscrezioni trapelata sulla prima registrazione del programma di successo condotto da Maria De Filippi hanno segnalato la presenza della dama bresciana finalmente libera e pronta ad una nuova storia. Del resto la relazione col cavaliere Riccardo si è rivelato un flop sotto ogni punto di vista: inizialmente i due sembravano fatti l’uno per l’altra. Poi è arrivata la decisione di mettersi in gioco durante la prima edizione di Temptation Island Vip da cui sono usciti insieme, ma qualche mese dopo la coppia si è lasciata definitivamente. Ida ha sofferto tantissimo per Riccardo, ma dopo una serie di tentativi andati a male la dama ha deciso di mettere la parola ‘fine’ alla loro storia.

Ida Platano vicina ad Andrea Filomena di Temptation Island

A distanza di tre mesi dall’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono ritrovati negli studi del dating show di Canale 5. Il cavaliere si è dichiarato single, mentre Ida a sorpresa ha fatto una rivelazione davvero inaspettata. La bellissima dama, infatti, ha raccontato di sentirsi da circa un mese con un altro uomo. Di chi si tratta? A sorpresa è spuntato il nome di Andrea Filomena, l’ex concorrente di Temptation Island 2019 ed ex fidanzato di Jessica Battistello. Andrea, dopo la grandissima delusione della fidanzata Jessica e delle nozze annullate, ha preferito voltare pagina. Così, dopo aver detto addio alla ex fidanzata che durante l’esperienza televisiva si era avvicinata al tentatore Alessandro Zarino, Andrea è pronto ad innamorarsi nuovamente. E chissà che non possa davvero ritrovare il sereno e la felicità tra le braccia della bellissima Ida, anche lei da anni alla ricerca del grande amore!



© RIPRODUZIONE RISERVATA