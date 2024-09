Non c’è pace per Ida Platano, nemmeno quando è fuori da Uomini e Donne. La bella parrucchiera di origini siciliane è stata ricoperta di insulti sui social dopo che ha pubblicato alcune foto mentre è in costume al mare. Dopo aver rifiutato l’invito di Maria De Filippi a rimanere nel programma, Ida Platano ha continuato con la sua vita. A Uomini e Donne, durante la prima registrazione, aveva confessato che si sarebbe dedicata maggiormente alla famiglia e al figlio Samuele. I follower hanno però gridato allo scandalo quando l’hanno vista in costume su Instagram.

Sotto una foto in cui Ida Platano si mostra in reggiseno, alcuni utenti le hanno scritto scandalizzati, intimandole di coprirsi i capezzoli: “Povero figlio, chissà con che disagio cresce“, le hanno detto. Altre persone invece si sono chieste come mai sia sempre “mezza nuda” sui social: “Ma copriti va là che è meglio”. Ida Platano pare essere però abbastanza risoluta e ormai abituata alle critiche: lei stessa ha rivelato qualche giorno fa di essere più forte di quanto si pensi, ma stavolta ha deciso di reagire una volta per tutte, per difendere sè stessa e il figlio.

Ida Platano reagisce alle critiche sui social dopo la foto in intimo: “Lo metto solo quando…”

Anche se non è ancora partita ufficialmente la nuova stagione di Uomini e Donne, si sa un piccolo spoiler per quanto riguarda la figura di Ida Platano, che negli ultimi anni è centrale nel programma. Dalle prime registrazioni, la dama aveva declinato l’offerta di Maria a rimanere nel parterre femminile, ma Ida non se l’è sentita dopo la batosta dello scorso anno con Mario Cusitore e le segnalazioni continue sui suoi tradimenti. Così ha deciso di dedicarsi al figlio e agli affetti più cari.

Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, però, sembra che Maria De Filippi abbia convinto la Platano a ritornare in studio. Il rumor è uscito dopo un video pubblicato dalla dama nel suo salone a Brescia, in cui mostra un tabaccaio che si chiama “Santa Maria“. Molti hanno interpretato questo come un segnale forte di un possibile ripensamento da parte della donna, anche se nulla è ancora sicuro. Lo scopriremo solo il 16 settembre 2024, giorno in cui inizia ufficialmente Uomini e Donne. In quanto agli hater e ai commenti negativi per la foto in costume, Ida Platano è sbottata con ironia: “Comunque io metto il reggiseno solo quando vado a dormire, buonanotte”.