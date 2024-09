Ida Platano in viaggio: l’ex Uomini e Donne diretta a Roma?

Ida Platano ha dato il buongiorno ai fan mostrandosi in stazione, pronta per partire. Una storia, quella dell’ex Uomini e donne, che ha scatenato la reazione del web, sicuro che Ida sia diretta a Roma dove, giovedì 12 settembre, ci sarà una nuova registrazione del programma di Maria De Filippi. Sempre bellissima e in splendida forma, l’ex tronista ha sfoggiato il suo miglior sorriso prima di salire sul treno.

Tuttavia, dopo aver annunciato la partenza, ida non ha pubblicato altri contenuti sui social anche se, per il momento, è bastata una foto per scatenare nuovi rumors sul suo ritorno in trasmissione. Nella registrazione del 4 settembre 2024 di Uomini e Donne, Ida Platano, nonostante la proposta di Maria De Filippi, ha rifiutato di restare nel parterre del trono over: sarà davvero così o avrà cambiato idea?

Ida Platano e Uomini e Donne: nuovi colpi di scena?

Ida Platano, dopo l’esperienza da tronista nella scorsa stagione di Uomini e Donne, non sembra intenzionata a tornare nel programma pur essendo single e pur aver ribadito di non avere alcuna intenzione di riprovare ad aver un rapporto con Mario Cusitore. Tuttavia, l’improvviso viaggio di oggi, alla vigilia della nuova registrazione del programma, ha insinuato il dubbio nei fan, sicuri che la destinazione possa essere proprio Roma.

Nonostante le delusioni vissute, del resto, ida, esattamente come l’amica Gemma Galgani, continua a credere fortemente nell’amore e, sicuramente, in futuro tornerà ad aprire il cuore a qualcuno. Lo farà tornando nello studio della trasmissione che le ha regalato anche grande popolarità?

