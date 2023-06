Uomini e Donne in prima serata con Gemma Galgani e Tina Cipollari troniste?/ L’indiscrezione bomba!

Tina Cipollari e Gemma Galgani troniste in prima serata a Uomini e Donne?

Uomini e Donne potrebbe presto sbarcare in prima serata. L’indiscrezione circola ormai da tempo e vorrebbe il dating show condotto da Maria De Filippi occupare una delle slot dedicate al Grande Fratello, che negli ultimi anni va in onda in doppio appuntamento settimanale. Mentre le voci si fanno più insistenti e c’è chi parla di preparativi già in atto, un altro scoop si affaccia all’orizzonte e vede protagoniste le due prime donne del programma: Tina Cipollari e Gemma Galgani.

Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da NuovoTv, Maria De Filippi sarebbe pronta a rivoluzionare il format in occasione della prima serata, piazzando Tina e Gemma sul trono.

Uomini e Donne, rivoluzione in prima serata? ‘L’idea’ di Maria De Filippi

Ebbene sì: Tina Cipollari e Gemma Galgani potrebbero essere le prossime troniste di Uomini e Donne. Per la bionda opinionista non sarebbe la prima volta, visto che la sua avventura nel dating show è partita proprio cercando l’amore. Sarebbe invece una novità per Gemma, che da tanti anni continua la sua estenuante ricerca del grande amore senza particolare successo. Inutile dire che sarebbe un bel colpo per Maria De Filippi: Gemma e Tina sono da anni acerrime rivali, una situazione che potrebbe peggiorare qualora si interessassero allo stesso uomo. Una situazione che attirerebbe la curiosità degli storici telespettatori del programma di Canale 5, da sempre divertiti dai continui battibecchi delle due prime donne.

