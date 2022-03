Uomini e Donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani convolano a nozze/ “Faremo…”

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si trasferiranno a Dubai: “Faremo il periodo invernale…”

Isabella Ricci e Fabio Mantovani convoleranno a nozze. La coppia che è nata a “Uomini e Donne” ha rivelato in un’intervista a MondoTv24 come e quando è avvenuta la proposta di matrimonio. Isabella Ricci ha rivelato che il matrimonio è in programma per fine maggio: “Non mi aspettavo che questa sarebbe stata la conclusione di una conoscenza nata cinque – sei mesi fa. Quando ero in studio sicuramente non mi aspettavo tutto questo. Però sono contentissima. Il matrimonio è previsto per la fine di maggio ma non abbiamo date precise perché vogliamo mantenere le cose per noi”. Assoluto riserbo dunque sulla data delle nozze. Fabio Mantovani ha poi spiegato che la proposta di matrimonio è avvenuta durante una cena con altri amici: “Eravamo ad una cena con altri due miei cari amici, era più o meno penso la fine di novembre e così in un momento mentre lei stava parlando di altro io l’ho interrotta e le ho detto: Ma perché non mi sposi? Lei ovviamente credo che prima cosa sia stata la lacrimuccia poi si è domandata se stessi o meno scherzano. E’ andata così, a me piace giocare”, ha sentenziato.

Isabella Ricci ha deciso però di prendersi del tempo per rispondergli. Fabio Mantovani ha infatti chiarito di averle concesso un periodo di tempo per rifletterci: “Mi piaceva sapere che entro il 31 dicembre mi dicesse qualcosa. Abbiamo poi deciso la data in mezzo a mille peripezie. Abbiamo tralasciato poi il discorso e al ritorno dalle Maldive abbiamo cominciato ad organizzarci”. La coppia ha preso anche la decisione di vivere per 6 mesi all’estero. La località presceltà è stata Dubai: “Faremo il periodo invernale a Dubai. A noi piace il caldo, piace stare al sole”.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani hanno poi commentato la storia tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Isabella Ricci è stata abbastanza critica e ha sentenziato: “Rimango scettica delle persone che si innamorano ogni 5 minuti. Troppa frequenza in un anno di grandi amori. Secondo me ti capitano nella vita ma non così spesso”. La coppia si è espressa a ruota libera anche su Armando Incarnato. La Ricci ha spiegato che gli attacchi di Armando sarebbero strumentali per rimanere a lungo nel programma: “Non ho ricordi di relazioni stabili di Armando. Se vede persone strutturate che possono metterlo in ombra lui attacca su tutto, sui social, sulla persona”. Fabio Mantovani ha poi aggiunto: “Bisogna accettarlo per come è. Cosa faccia lì non lo so, qualcuno lo ha accusato di essere lì per soldi”.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani hanno commentato anche l’atteggiamento di Tina Cipollari. In particolare Isabella ha fatto riferimento alle critiche che Tina avrebbe rivolto a Pinuccia: “Fino a quando ci sono gli attacchi su Ida e Gemma posso capirli ma quelli su una signora che ha 80 anni francamente li vedo meno possibili. Starla a criticare per determinati atteggiamenti non so se serve a qualcosa”. Il pensiero è stato condiviso anche da Fabio Mantovani.











