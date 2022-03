TINA CIPOLLARI E PINUCCIA, LITE A UOMINI E DONNE/ “Mi dà della rompipalle”. Gianni…

Un piccolo battibecco tra Tina Cipollari e Pinuccia apre la puntata di Uomini e Donne del 21 marzo. La bionda opinionista, attraverso il cellulare, mostra un labiale di Pinuccia estratto dalla scorsa puntata in cui la dama del trono over le dava della “rompipalle”. “Ma non ha tutti i torti”, commenta Gianni Sperti. “Guarda che ce l’aveva anche con te cornuto” replica la bionda opinionista. “Poi io mi stavo occupando di un’altra coppia. Cosa c’entravi tu da darmi della rompipalle?“, chiede Tina rivolgendosi direttamente a Pinuccia.

Ida Platano e Alessandro, Uomini e Donne/ La dama chiude? Una dichiarazione d'amore…

La signora della dama del trono over, nonostante le parole di Tina, resta in silenzio preferendo non commentare. “Lei fa sempre così. Quando è in difetto fa finta di non sentire)”, conclude Tina con Maria De Filippi che poi cambia argomento chiamando al centro dello studio Alessandro (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Gemma Galgani 'corteggia' Barù?/ Uomini e Donne, “like tattici” della dama a foto osé

Pinuccia, nuovo battibecco con Tina Cipollari

Nuova settimana di Uomini e Donne e nuova puntata per il programma di Maria De Filippi che, con il trono over, continua a regalare emozioni e colpi di scena. Nella puntata in onda oggi, salvo colpi di scena, come svelano le anticipazioni della registrazione pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, ci sarà un nuovo battibecco tra Pinuccia e Tina Cipollari. La bionda opinionista non nutre molta simpatia per Pinuccia, rea di non aver trattato benissimo, secondo Tina, il signor Alessandro con cui aveva una frequentazione. Dopo la decisione di chiudere con Alessandro, Pinuccia è stata corteggiata dal signor Bruno.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 20 marzo 2022: Due di picche per Luca da Soraia, il rifiuto

Quest’ultimo era arrivato in trasmissione esclusivamente per conoscere lei e Lucia, ma di fronte al doppio rifiuto, ha deciso di frequentare la signora Vincenza che, a sua volta, era arrivata nel parterre del trono over per Alessandro. Nella puntata di oggi, tuttavia, per Pinuccia c’è una novità.

Pinuccia lascia Uomini e Donne con Mauro?

Pinuccia sogna d’incontrare una persona con cui condividere la propria vita, ma anche le proprie passioni. Nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi, la signora Pinuccia annuncerà l’intenzione di lasciare la trasmissione con Mauro, un nuovo signore. Una proposta che, tuttavia, non scatenerà l’entusiasmo di Mauro che, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” dirà no alla dama.

La presenza di Pinuccia al centro dello studio scatenerà un nuovo battibecco tra la signora del trono over e Tina Cipollari. Pinuccia, dunque, piangerà nuovamente o stavolta riuscirà a mantenere la calma? Lo scopriremo nel corso della puntata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA