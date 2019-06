Uomini e Donne/ Luca Daffrè: “Sono una vittima di…” (Trono Classico)

Cosa ne sarà di Uomini e donne il prossimo anno e chi saranno i nuovo tronisti? Forse è ancora un po’ presto per porsi questa domanda ma all’orizzonte potrebbe esserci il ritorno di Luca Daffrè. Da tentatore a corteggiatore e da corteggiatore a tronista il passo potrebbe essere breve ma è ancora presto per dirlo. Il sentimento che lo ha legato ad Angela Nasti è ancora vivo e sincero tanto che, nel nuovo numero di Uomini e donne Magazine, torna sull’argomento sottolineando il fatto che sa bene quello che l’influencer ha provato per lui e che potrebbe essersi lasciata influenzare dai pregiudizi. In molti sono concordi nel pensare che il momento della non scelta di Luca sia stato il momento più commovente del finale di questa edizione e questo potrebbe dar ragione al corteggiatore che adesso rilancia: “Sono una vittima dei pregiudizi e adesso merito una donna che mi faccia star bene”. Sin dall’inizio in molti non hanno creduto ai suoi sentimenti ma alla fine Luca si è dimostrato per il ragazzo sensibile e dolce che è, questo le aprirà le porte del prossimo trono o nei prossimi mesi troverà una donna che davvero lo merita? (Hedda Hopper)

Le rivelazioni di Klaudia

Andrea Zelletta ha fatto la sua scelta. L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, ha deciso di uscire fuori dal programma tra le braccia di Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Ivan Gonzalez che, dopo il suo arrivo è stata corteggiata proprio dal pugliese. La ragazza ha avuto la meglio sulla rivale Klaudia Poznanska. Proprio la 19enne ha voluto rispondere ad alcune domande degli estimatori, tramite l’ormai famosissimo giochino su Instagram, dedicato alle domande. Molti fan, le hanno chiesto il suo punto di vista riguardo la sua ipotetica partecipazione a Temptation Island, dopo averla vista avanzare una richiesta a Maria De Filippi in persona. La giovanissima è stata in grado perfino di commuovere l’ex tronista dopo il “no”, dedicandogli parole di stima e affetto e svelando anche di non potere provare del rancore nei suoi confronti, proprio per il troppo “amore” provato durante la sua avventura televisiva.

Uomini e Donne: Klaudia Poznanska parla di nuovo di Andrea Zelletta

Nonostante le parole di stima di Klaudia Poznanska, i fan sono rimasti un po’ increduli dalle precedenti dichiarazioni dell’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, intervistata in merito a Temptation Island 2019. Nell’intervista per scherzare, ancora prima della scelta, dissi alla giornalista ‘Mo vado a Temptation Island come corteggiatrice!’. Ma, ripeto, per scherzare! Tutto è stato confuso e tramandato nelle pagine di gossip in un altro modo. Non farei del male ad una persone per cui provo affetto”. Successivamente la Poznanska ha continuato, precisando quali sarebbero ad oggi, i suoi reali sentimenti nei confronti di Andrea: “Quando provi affetto per una persona vuoi solo che sia felice, quindi se lui lo è lo so, bene o male, anche io”. La corteggiatrice si detta molto soddisfatta del suo percorso con il dating show. E sull’eventualità di una proposta a settembre rivela: “Sarebbe una bella esperienza da provare, quindi perché no? Già mi mancano tutti”.



