Uomini e Donne/ Andrea e Natalia: presentazioni in famiglia (Trono Classico)

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si mostrano felici e sorridenti sui social. La coppia di Uomini e Donne, dopo aver trascorso le prime ore da fidanzati a Roma, hanno deciso di concedersi un fine settimana in Puglia. L’ex corteggiatrice, su Instagram Stories, ha pubblicato le foto dell’arrivo a Taranto dove trascorrerà alcuni giorni con il fidanzato. Durante il percorso a Uomini e donne, l’ex tronista pugliese aveva scelto di portare a casa sua Klaudia. Per Natalia, dunque, è finalmente arrivato il momento delle presentazioni in famiglia. Come ha spiegato lo stesso Andrea durante la scelta di Giulia Cavaglià, la sua famiglia è già pazza di Natalia al punto che il nonno ha percorso tantissima strada per comprare dei fiori. Per Natalia, dunque, non sarà difficile farsi trattare come una persona di famiglia.

UOMINI E DONNE, ANGELA NASTI E ALESSIO CAMPOLI: SERATA IN FAMIGLIA

Weekend in famiglia anche per Angela Nasti e Alessio Campoli. La tronista napoletana, come promesso, ha portato il fidanzato a Napoli per presentargli la sorella Chiara che, sul proprio profilo Instagram, si è mostrata sorridente accanto alla sorellina. Sono rimasti, invece, a Roma Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. Avendo scelto per ultima, la tronista, prima di tornare in famiglia e far conoscere al fidanzato parenti e amici, ha deciso di restare a Roma dove i due piccioncini si sono concessi un romantico soggiorno con tanto di spa. Per le tre coppie di Uomini e donne, dunque, tutto procede per il meglio. Il lieto fine arrivato nello studio del trono classico è solo l’inizio della favola d’amore che Andrea, Angela e Giulia hanno voluto con tutte le forze.

