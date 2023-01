Uomini e donne, Lavinia Mauro perde Alessio Corvino?/ Brutta lite, per delle foto…

Uomini e donne, Lavinia Mauro perde pezzi del trono? La lite accesa in studio

Sale l’attesa generale per il ritorno TV di Uomini e donne, previsto per le 14:45 di lunedì 9 gennaio 2023, su Canale 5, e che vedrebbe Lavinia Mauro rischiare la chiusura anticipata del trono classico. Così come riportato dalle anticipazioni TV della nuova puntata di Uomini e donne, registrata il 6 gennaio 2023, al rientro in trasmissione dalle vacanze natalizie la tronista in carica ha messo a rischio il suo trono classico portando in esterna il solo corteggiatore Alessio Campoli, lasciando a casa il biondo rivale di quest’ultimo, Alessio Corvino. Tra Campoli e Lavinia si é registrata un’esterna al bacio, e in studio, in un clima di alta tensione, si é raccolta una nuova sfuriata. Lavinia Mauro e Alessio Corvino, a cui la tronista si direbbe particolarmente attratta dal punto di vista fisico, hanno litigato in toni piuttosto accesi. Il motivo alla base della lite, che potrebbe vedere Lavinia perdere Corvino?

Spunta l’ipotesi infedeltà di Alessio Corvino

Come riportano le anticipazioni TV di Uomini e donne classico e over, i due giovani volti di Uomini e donne hanno litigato per effetto di una foto circolata nel web, che avrebbe a quanto pare indispettito non poco Lavinia, evidentemente per via della gelosia da lei nutrita verso il biondo corteggiatore. Si tratta, nel dettaglio, di un mucchio di foto che riguarderebbero Alessio e una misteriosa ragazza a lui vicina.

La replica del biondo all’accusa non troppo velata della tronista di “infedeltà”? Il corteggiatore si scagiona da ogni accusa sostenendo di essere solo in rapporti di amicizia con la ragazza immortalata insieme a lui nelle foto “incriminate”. Ma sarà proprio come sostenuto dal giovane?

Nel frattempo, visti i rapporti compromessi con Corvino, Lavinia potrebbe vedersi costretta a chiudere il trono in anticipo, optando per una scelta di circostanze che ricadrebbe su Campoli o in alternativa per il ritiro dal programma senza previa scelta.

