Uomini e donne, Lavinia Mauro sceglie Alessio Corvino?/ Alessio Campoli esce di scena

C’é grande attesa generale per il ritorno in TV di Uomini e donne, previsto per il 9 gennaio 2023 su Canale 5, e intanto Lavinia Mauro mette a rischio il suo trono classico. La messa in rischio avviene alla nuova registrazione di Uomini e donne, datata 29 dicembre 2022, con la tronista in carica che decide di portare in esterna il solo corteggiatore Alessio Corvino, a discapito di Alessio Campoli. E non é tutto. Perché l’esterna segna il bacio per Lavinia Mauro e Alessio Corvino. Insomma, il biondo corteggiatore riesce ancora una volta a fare breccia nel cuore della mora tronista di Uomini e donne. E dall’altra parte, l’altro corteggiatore Alessio Campoli non manda giù la romantica svolta della tronista, tanto che arriverebbe a minacciare il ritiro da Uomini e donne.

Alessio Campoli si ritira?

Nel dettaglio, nella nuova puntata del dating, show, come riprendono le annesse anticipazioni TV di Uomini e donne classico e over a cura di Lorenzo Pugnaloni, Alessio Campoli si palesa del tutto adirato, fino ad uscire di scena dallo studio TV. La reazione di Lavinia Mauro? La tronista esce a sua volta dalla corte di Maria De Filippi, per raggiungere Alessio Campoli, probabilmente nel disperato tentativo di bloccare un possibile ritiro da parte del moro corteggiatore. Che il trono di Lavinia Mauro sia, quindi, a rischio chiusura?

La tronista, viste le premesse che si palesano dagli ultimi spoiler tv del suo percorso tv, potrebbe vedersi costretta a chiudere il trono in anticipo, soprattutto rispetto alla possibile minaccia del ritiro dal programma dei sentimenti, da parte di uno dei corteggiatori di punta. La scelta potrebbe quindi essere dettata anche dalle circostanze, nel caso di Lavinia Mauro, e non solo dai sentimenti. Chissà, dunque, quali sorti attendono il trono classico di Uomini e donne.

