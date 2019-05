Uomini e Donne/ Le quote per le scelte: Giulia Cavaglià è la più indecisa

Ultima settimana di programmazione per la stagione di Uomini e donne. Dopo le ultime due puntate dedicate alle dame e ai cavalieri del trono over, le utime tre puntate della stagione saranno dedicate al trono classico. Protagonisti saranno i tronisti Giulia Cavaglià, Andrea Zelletta e Angela Nasti che, dopo aver conosciuto per mesi i rispettivi pretendenti, sono finalmente pronti per scegliere la persona con cui costruire una vera storia d’amore sperando di ricevere una risposta affarmativa. Le scelte di Angela, Andrea e Giulia andranno in onda da mercoledì 29 a venerdì 31. Ad oggi non ci sono anticipazioni perchè la redazione, insieme a Maria De Filippi, ha deciso di trasmettere in diretta il momento fatidico dei tre tronisti. Quali saranno, dunque, le scelte della Cavaglià, di Zelletta e della Nasti?

UOMINI E DONNE: LE QUOTE DELLE SCELTE DI GIULIA, ANDREA E ANGELA

Secondo Eurobet, tra i tre tronisti di Uomini e donne, pronti a congedarsi dal pubblico scegliendo la persona con cui condividere la propria vita, è Giulia la più indecisa: la Cavaglià deve scegliere tra Giulio Raselli e Manuel Galiano. Ad oggi, non ci sono certezze su chi sarà la scelta di Giulia che potrebbe sorprendere tutti. Molto più sicure, invece, le scelte di Angela Nasti e Andrea Zelletta. Secondo gli scommettitori, il favorito per la scelta di Angela è Luca Daffrè la sua quotazione è infatti a 1,10. Per la scelta di Andrea, invece, la grande favorita è Natalia Paragoni, data anche lei ad 1,10. Saranno, dunque, proprio queste le scelte dei tronisti che hanno dato vita ad un trono classico che ha riconquistato l’affetto del pubblico?

