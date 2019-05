Uomini e Donne/ Tina Cipollari: “Ecco perché attacco sempre Gemma” (Trono Over)

La faida tra Gemma Galgani e Tina Cipollari a Uomini e Donne sta per avere una battuta d’arresto. Le due protagoniste indiscusse del trono Over presto andranno in vacanza, così come il programma, e per alcuni mesi non avranno modo di incontrarsi. Intanto però, nello studio di Canale 5 le liti non hanno fine e sono sempre più forti. Alle pagine del Magazine di Uomini e Donne, la bionda opinionista ha voluto però chiarire il perché delle sue forti reazioni contro Gemma. “Durante la puntata mi fa sempre dei gesti quando sa di non essere inquadrata. – racconta la Cipollari, che continua – Lei conosce le telecamere meglio di me, le ha studiate tutte. Io vado a braccio, non sto a preoccuparmi se c’è la telecamera puntata su di me o meno” ha poi ammesso l’opinionista. Tina accusa quindi la Galgani di essere fin troppo attenta alle telecamere, cosa che Gemma però smentisce categoricamente.

TINA CONTRO GEMMA GALGANI: “MI ZITTISCE SEMPRE”

Ma la Cipollari non si ferma qui. Alle pagine del Magazine di Uomini e Donne, l’accusa verso Gemma Galgani continua: “Lei è una che osserva molto e proprio quando non viene ripresa ne approfitta per farmi pernacchie e altri gesti simili, mi guarda con disgusto e mi parla continuamente sopra.“ dichiara Tina. Secondo l’opinionista, sarebbe Gemma a zittire lei ogni volta e non il contrario come spesso appare in puntata. “Se io intervengo per commentare qualcosa – continua la Cipollari – lei cerca di zittirmi. Ovviamente la sua voce non si sente perché lei in quel momento ha il microfono spento e la telecamera ovviamente non è puntata su di lei e, dunque, visto che questa cosa l’ho detta molte volte, ma non sono mai stata creduta, mi sono fatta giustizia da sola“, conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA