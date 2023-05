Uomini e donne: le vacanze sono al veleno/ Armando attacca Sperti, Gemma…

Uomini e donne, volano stracci tra Armando Incarnato e Gianni Sperti e non solo: che succede, durante le vacanze?

I protagonisti di Uomini e donne, nel mezzo delle vacanze dal dating show, non se le mandano a dire, e dal suo canto Armando Incarnato sferra un attacco a Gianni Sperti. Mentre si attendono le nuove registrazioni per l’edizione di Uomini e donne in partenza a settembre 2023, tra le pagine di Uomini e donne magazine i protagonisti del dating show di Maria De Filippi si scambiano a distanza dei saluti in formato cartaceo, senza risparmiare degli affondi.

Gemma Galgani annuncia quando lascerà Uomini e Donne/ "Sarò in studio fino a…"

In vista delle vacanze estive, Armando Incarnato fa sapere di non avere in programma alcun piano, anche se potrebbe voler partire per una meta vacanziera in Sudamerica. Tranne che a Gemma Galgani, tra i co-protagonisti alla ricerca dell’amore al trono over di Uomini e donne Incarnato regalerebbe a tutti “un biglietto per un luogo sperduto, selvaggio, dove l’apparenza non conta ma vale solo ciò che si è”. E non può mancare la bordata finale all’opinionista a Uomini e donne, Gianni Sperti, il primo a cui Armando regalerebbe il viaggio, ma con un biglietto di sola andata e senza ritorno. Ma non é tutto. Per la quota trono over, poi, Riccardo Guarnieri sognerebbe un viaggio a Formentera in coppia con l’ex storica Roberta Di Padua, certo che con lei il divertimento estivo sarebbe assicurato nella imminente bella stagione. Ma non solo. Ad Armando il tarantino regalerebbe una vacanza in montagna per imparare a gestirsi da solo e soprattutto “per capire che, alla fine, stare in mezzo alla gente non è poi così male”.

Gemma Galgani ancora innamorata di Giorgio Manetti?/ "Per lui ero disposta a..."

Tra i protagonisti over, Gemma Galgani di Uomini e donne…

Le bordate targate Uomini e donne non finiscono qui. Gemma Galgani é del tutto indecisa sulla metà da raggiungere per le vacanze. Di certo, tra i progetti in cantiere la torinese ha intenzione di trascorrere un viaggio culturale con le sue amate sorelle. Inoltre, la dama torinese vorrebbe poter assistere all’opera Aida all’Arena di Verona, senza dover rinunciare a qualche giorno al mare. Con chi trascorrerebbe una vacanza tra i co-protagonisti al trono over di Uomini e donne? La Galgani condividerebbe un week-end estivo, con Claudio, a cui proporrebbe come destinazione le Cinque Terre. Gemma regalerebbe un viaggio a Gabriella, per la quale non matura della stima. La torinese manderebbe l’acerrima nemica “a fare una bella vacanza da eremita, per ritrovare sé stessa, la coerenza e la lealtà, parole di cui ultimamente ha un po’ perso il significato”. Gemma opterebbe, come da lei sottoscritto sarcasticamente al posto di Gabriella, per “un Monastero benedettino in Sardegna”.

Uomini e Donne, rivoluzione al Trono Over/ "Fuori Aurora Tropea, pronti a tornare due celebri protagonisti"

Cristina Tenuta, che non rinuncerebbe a trovare la giusta mediazione con la storica fiamma Armando Incarnato, ammette di avere un sogno nel cassetto, quello di visitare Istanbul e Amsterdam. Le piacerebbe, inoltre, potersi godere un week-end in Calabria, proprio con il cavaliere napoletano. Che Armando possa darle una chance? In Calabria Cristina, precisamente a Scalea, ha una casa dove vive il suo cuore e anche in amicizia.non rinuncerebbe a del tempo libero in compagnia del bel napoletano. La vacanza, la dama la regalerebbe a Elio Servo, protagonista di accesi scontri con Tina Cipollari , a Uomini e donne: “Secondo me gli servirebbe un bel corso di bon ton che sarei felice di offrirgli, magari in una fattoria dove viene prodotto sia burro che ricotta così che possa superare il suo trauma…”.

Aurora Tropea? Dopo aver segnato il ritorno al trono over, la dama bionda sogna di trascorrere una vacanza selvaggia. “Questa estate vorrebbe godersi un tour di almeno un mese in moto o con il camper in America a fare la Route 66. Non solo, vorrebbe ritagliarsi qualche giorno per visitare la Cornovaglia con la cugina”, si rileva dalle indiscrezioni riprese da Gossip e TV. Una vacanza in un viaggio di coppia lo farebbe con l’ex tronista Nicole Santinelli. E regalerebbe una vacanza al nemico giurato tra gli over di Uomini e donne, Armando Incarnato, con destinazione Argentina. E il motivo é presto detto: nel summenzionato Paese, il napoletano potrebbe fare volontariato in aiuto degli animali: “Prima su tutti la scimmia urlatrice: così sentirebbe qualcuno che grida più di lui!”.

E ultima, ma non per ordine di importanza, Roberta Di Padua, si dividerebbe in estate tra le vacanze con gli amici in Sardegna e quelle pensate con il figlio. Quest’ultimo le propone di partire alla volta di Dubai o ai Caraibi. La dama condividerebbe una vacanza con Cristina Tenuta a Ibiza. Un viaggio lo regalerebbe ad Aurora Tropea, “a Lourdes”, e il suggerimento é sarcastico! Questo, perché in viaggio Aurora potrebbe ritrovare un po’ di positività perduta.













© RIPRODUZIONE RISERVATA