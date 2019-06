Uomini e Donne/ Lisa e Mauro, confessione choc: momento buio e malattia (Trono Over)

I protagonisti del trono Over di Uomini e Donne sono ufficialmente in vacanza. Dalla scorsa settimana, il dating show è in pausa ma non i gossip in merito ai suoi volti più noti. Proprio in una delle ultime puntate hanno fatto ritorno in studio Lisa e Mauro, coppia formatasi pochi anni fa che ha annunciato l’intenzione di sposarsi. Dopo questa ospitata, la dama si è però resa protagonista di una rivelazione choc. “Soffrivo di una brutta malattia… – ha ammesso Lisa alle pagine del Magazine di Uomini e Donne, per poi aggiungere – L’estate scorsa sono stata molto male… Mi sarei dovuto operare a metà settembre, ma i primi di settembre, dopo un malore, ho fatto un intervento d’urgenza… Non smetterò mai di ringraziare Mauro per la forza che mi ha dato…”. La dama per la prima volta ha svelato di aver vissuto un momento molto delicato e complesso.

MAURO E LISA, LIETO FINE DOPO UOMINI E DONNE

Superato questo momento buio, Mauro e Lisa di Uomini e Donne Over sono pronti a vivere il loro amore a 360 gradi. “Sono sempre stato convinto che se due persone di amano e stanno bene insieme il matrimonio è un passo superfluo – ha ammesso l’ex cavaliere del trono Over alle pagine del noto Magazine, per poi aggiungere – Nonostante questo, però, ho sentito che con Lisa sarebbe stato ‘per sempre’ anche non sposandoci e quindi ho deciso di sposarla…” Insomma, Mauro e Lisa sono innamoratissimi e sono una delle coppie più amate dal pubblico del trono Over. Il loro segreto? Un amore vissuto in sordina, senza scene in studio plateali, ma genuino e forte, destinato a crescere giorno dopo giorno.

