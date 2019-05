Mauro e Lisa si sposano/ Video Uomini e donne: “Dopo due anni abbiamo deciso…”

E che conclusione di edizione poteva essere se non con l’annuncio di un matrimonio? Uomini e donne e il trono over chiudono oggi i battenti dopo nove mesi di liti, amori e addii e lo fa non solo con le solite discussioni e la possibile pace bis per Gemma Galgani e Tina Cipollari, ma anche con l’annuncio di un matrimonio. In particolare, sembra proprio che nella puntata di oggi, l’ultima del trono over per l’edizione 2019-2020, una coppia uscita dalla trasmissione di Maria De Filippi tornerà per annunciare grandi novità. Si tratta, in particolare di Mauro e Lisa andati via dal programma a maggio di due anni fa e adesso pronti a confermare il loro rapporto e il loro amore annunciando il loro matrimonio previsto per il 2020. Lo scorso anno, sempre a maggio, i due sono stati ospiti del programma per dirsi pronti e “carichi a molla” per iniziare una convivenza dopo un anno d’amore e di pendolarismo.

DALLA CONVIVENZA AL MATRIMONIO

Lo stesso Mauro nella scorsa edizione di Uomini e donne aveva rivelato: “Andremo a vivere insieme, lei si trasferirà a Verona definitivamente e speriamo per sempre” e Lisa ha confermato: “Non c’è distanza che tenga come ci si ama come noi, speriamo di tornare qui insieme per annunciare grandi cose, stiamo progettando il nostro matrimonio”. I due avevano poi mostrato un anello e un tatuaggio confidando alle telecamere del programma: “Non avrei mai pensato di poterla vivere una cosa così, non ho paura di niente con lei, io vado avanti tutta, lei si sposta da me e lei cambia la sua vita per me e così metterò tutto il mio amore e la mia forza per farla sentire a casa e coccolata. Spero di essere sempre presente per lei e renderla partecipe della mia vita”. Clicca qui per vedere il video dell’ospitata dello scorso anno a Uomini e donne.

