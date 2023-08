Uomini e donne, Manuela Carriero tra i nuovi tronisti/ La reazione dell’ex, Luciano Punzo

Temptation Island, Manuela Carriero é una dei tronisti di Uomini e donne: il nuovo debutto

Un ex volto noto di Temptation Island, Manuela Carriero, fa re-entry sulle reti Mediaset TV e streaming per il ruolo di tronista a Uomini e donne, con tanto di reaction di Luciano Punzo. Ebbene sì, accade così come anticipato dallo spoiler TV e Streaming diramato via Instagram da Lorenzo Pugnaloni, relativamente alla nuova prima registrazione della prossima stagione di Uomini e donne, che é in onda a partire da settembre 2023. L’ex fidanzata partecipante alla nona edizione di Temptation Island, Manuela Carriero, é una tra i quattro neo tronisti single di Uomini e donne, presentatasi alla prima data di registrazioni del dating show, fissata per il 24 agosto 2023.

La reazione di Luciano Punzo al nuovo ruolo dell’ex, Manuela Carriero

E, incalzato sul nuovo ruolo della ormai ex fidanzata, conosciuta nel gioco delle tentazioni televisivo, Temptation Island, intanto Luciano Punzo non lesina una pronta reaction. In replica al quesito ricevuto via box sui social, da chi gli chiede una reaction a caldo rispetto al debutto di Manuela Carriero nel ruolo di tronista a Uomini donne, Luciano Punzo dà la sua piena approvazione in favore all’ex: “Ragazzi, sono davvero molto contento per lei. Le auguro di fare un bellissimo percorso e di trovare veramente tutto ciò che lei desidera”, fa sapere il giovane, tra le nuove dichiarazioni social.

Insomma, Punzo decide di supportare l’ex Manuela, relativamente al nuovo debutto che la vede protagonista al format fratello di Temptation Island, dove i due si conoscevano per poi capitolare in amore. A Uomini e donne, tuttavia, Manuela potrebbe ritrovare l’amore al fianco di un erede di Punzo, tra i corteggiatori pretendenti al trono classico.

