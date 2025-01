Mary Chiaro rompe il silenzio dopo la puntata di Uomini e Donne. Oggi, giovedì 9 gennaio, su Canale 5 ha avuto inizio il “Michele-gate”. Il protagonista della puntata è stato infatti Michele Longobardi, smascherato per aver utilizzato un profilo fake sui social per contattare alcune delle sue corteggiatrici, finendo per avere diverse conversazioni esplicite proprio con Mary. Dopo essere stata eliminata, la ragazza ha deciso di sbugiardare il tronista e rivelare tutta la verità. Inizialmente, Michele aveva negato le accuse, ma di fronte alle prove inconfutabili, tra screenshot e messaggi vocali, è stato costretto a confessare tutto.

Intervistata da Lorenzo Pugnaloni, esperto del programma, Mary ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a dire rivelare alla redazione le sue conversazioni con Michele. L’ex corteggiatrice ha spiegato di aver voluto proteggere le altre ragazze, temendo che potessero trovarsi nella sua stessa situazione. “Avevo il sentore che stesse prendendo in giro tutti, comprese Amal e Veronica. Io gli ho palesato la voglia di andarmene più di una volta e mi ha presa in giro, pur sapendo cose mie personali. Dirà che sono stata io a cercarlo, girerà la frittata, ma è stato tutto reciproco”, ha dichiarato.

Mary Chiaro spiega perché ha deciso di smascherare Michele Longobardi: la versione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Ma perché Mary ha deciso di parlare solo dopo essere stata eliminata da Michele? “La mia complicità è dovuta al fatto che fossi realmente interessata a lui. Se avessi parlato sin dall’inizio avrebbe significato che l’interesse verso di lui non era veritiero e che volevo stare solo in trasmissione. Ho cercato di proteggerlo più volte”, ha detto nell’intervista a Lorenzo Pugnaloni. L’ex corteggiatrice ha poi sottolineato che, se avesse avuto altre intenzioni, avrebbe potuto continuare a stare zitta, così da uscire dal programma pulita e a testa alta.

Nel frattempo, il “Michele-gate” è appena iniziato. Difatti, stando a quanto riportato dalle anticipazioni, la redazione mostrerà un segreto ancora più compromettente su Michele Longobardi. Durante la sua avventura a Uomini e Donne, avrebbe avuto una frequentazione con un’altra ragazza, ovvero l’ex corteggiatrice di Luca Daffrè, Alessandra Somensi. A seguito di questa rivelazione, Maria De Filippi ha deciso d’interrompere il trono di Michele e le corteggiatrici, Amal e Veronica, hanno dichiarato di non voler avere più niente a che fare con lui. Uno scandalo vero e proprio, che ha lasciato tutti i presenti in studio senza parole.