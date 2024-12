Uomini e Donne, anticipazioni registrazione del 18 dicembre 2024: Michele Longobardi nel caos

C’è grande attesa per la nuova registrazione di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 18 dicembre 2024 con Michele Longobardi sempre più nei guai, il suo trono e a rischio: continuerà oppure sarà costretto ad abbandonarlo prima del previsto senza fare nessuna scelta? Andando con ordine nella registrazione di ieri il tronista è finito del caos delle segnalazioni, l’ex corteggiatrice Mary, infatti, ha rivelato che Michele ha creato dei profili fake coni quali interagiva con le altre corteggiatrici.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon durissima contro Gianmarco Steri/ "Io non ti elimino ma pensaci tu"

Dopo la segnalazione in studio è scoppiato il caos, Veronica è stata l’unica a non aver risposto al profilo fake perché di solito non interagisce sui social con chi non conosce. Amal, invece, ha chattato per diverso tempo ma ha rivelato di non essere a conoscenza della vera identità e di non averlo mai sospettato. Mary, una volta scoperto tutto lo ha riferito alla redazione. Dunque il trono di Michele Longobardi a Uomini e Donne è a rischio mentre quest’ultimo si è giustificato sostenendo che si trattava solo di un esperimento.

Ida Linda, chi è la nuova dama di Uomini e Donne per Fabio Cannone/ Lei pronta a conquistarlo: "Mi piaci"

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione del 18 dicembre: cos’accadrà nel Trono Over

Cos’accadrà nelle prossime puntate di Uomini e Donne non solo nel trono classico ma anche nel trono over. Francesca Sorrentino continuerà la conoscenza con Francesco De Martino ma per lei scenderanno dei nuovi corteggiatori. Martina De Ioannon, invece, sarà sempre più divisa tra i suoi due corteggiatori Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, la scelta non è vicinissima e per nulla scontata.

Spazio avrà anche il Trono Over con Gemma Galgani e il suoi cavalieri, la sua ex fiamma, Fabio Cannone nel frattempo ha iniziato la conoscenza con due nuove dame Ida Linda ed Eleonora Roma. È rottura definitiva, invece, tra Maurizio Rocchi e Gloria Nicoletti mentre il ritorno di Mario Cusitore nel parterre per ora è abbastanza sottotono anche se sta conoscendo Prasanna Conti e Valentina. Insomma se ne vedranno delle belle nelle ultime registrazioni prima della pausa natalizia del dating show condotto da Maria De Filippi con opionionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Eleonora Roma, chi è la nuova dama di Uomini e Donne/ Scintille con Gemma Galgani: "Hai sbagliato con Fabio"