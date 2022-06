Uomini e donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone: é rottura?/ I dettagli che insinuano il dubbio

Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono lasciati? E’ questo l’interrogativo generale, dal momento che Matteo e Valeria sono apparsi sempre meno di frequente insieme via social, dopo la scelta dell’ex tronista ricaduta sull’ex corteggiatrice mora dagli occhi color cielo, a Uomini e donne. E non è tutto. Perchè, stando a quanto ripreso da Isa &Chia, inoltre, Matteo non si sarebbe presentato all’ultimo compleanno della prescelta, preferendo partire a bordo di un camper per l’Inghilterra e insieme ai familiari, segno a detta del web – che la lovestory tra i due giovani possa essersi rivelata un fuoco di fiamma e che quest’ultimi non vogliano ammettere ai fan il fallimento della coppia nata a Uomini e donne. Questo, in primis, per non deludere i fan. Ma sarà davvero così?

Nel frattempo, la beninformata del gossip, Deianira Marzano, la quale raccoglie via Instagram le segnalazioni web all’ordine del giorno, giunge via Instagram stories alla conclusione secondo cui la storia tra Matteo e Valeria sia finita davvero. Tanto che la blogger, tra le altre segnalazioni, condivide ora tra le storie un messaggio giunto da una fonte insider vicina ad un’amica di Valeria Cardone, che si firma “Anonima”. E a margine di quanto raccolto in rete, rispetto alla voce incessante che vedrebbe Valeria Cardone e Matteo Ranieri ormai lontani, Deianira Marzano non lesina alcune dichiarazioni critiche, tacciando non troppo velatamente la possibile ex coppia di Uomini e donne di mettere ora in scena una strategia di marketing, quella di fingersi una coppia felice, al mero scopo di assicurarsi il pieno supporto del pubblico.

Il messaggio di Deianira Marzano indirizzato a Matteo Ranieri e Valeria Cardone

“Mi auguro che questo silenzio non sia dovuto a una scelta strategica, magari consigliata da Matteo- si legge tra le righe del messaggio di Deianira Marzano-. Così poi quando torna vi rivedrete per fare due foto, e continuare la farsa. Così fosse, la gente si sentirebbe presa in giro e voi due fareste la figuraccia che meritate. Abbi più personalità, non stai facendo una bella figura. Sei una brava ragazza, fatti valere e il pubblico ti apprezzerà di più. Non fare storie false, non siamo scemi”. Che i diretti interessati vorranno replicare alla polemica che ora li coinvolge?

